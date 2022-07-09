В МИД РФ раскрыли правду об изоляции Лаврова на саммите G20

09 июля 2022 в 15:56 Размер текста - 17 +

Энтони Блинкен пытался склонить другие страны изолировать Россию, но потерпел провал, заявила Захарова Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Госсекретарь США Энтони Блинкен склонял представителей других стран изолировать Россию на форуме G20, но потерпел поражение, и пытался скрыть это, «сочиняя небылицы» про министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом заявила представительница МИД России Мария Захарова. «Это Вы, господин Блинкен, загнали себя в самоизоляцию, манкировав ряд мероприятий форума, где большинство о Вас и не вспомнило. А теперь, чтобы оправдывать собственный провал, сочиняете небылицы», — написала Захарова в своем telegram-канале. Российскому МИДу известно, как Блинкен лично просил другие страны изолировать Россию, уточнила Захарова. «Все, кого Вы просите, смеются Вам в спину, зная, что нынешняя Администрация обречена на бесславный конец», — заключила она. Ранее Энтони Блинкен отказался фотографироваться с Сергеем Лавровым во время саммита G20 в Индонезии. Лавров заявил, что он и не приглашал Блинкена делать совместное фото, сообщает «Национальная служба новостей». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Госсекретарь США Энтони Блинкен склонял представителей других стран изолировать Россию на форуме G20, но потерпел поражение, и пытался скрыть это, «сочиняя небылицы» про министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом заявила представительница МИД России Мария Захарова. «Это Вы, господин Блинкен, загнали себя в самоизоляцию, манкировав ряд мероприятий форума, где большинство о Вас и не вспомнило. А теперь, чтобы оправдывать собственный провал, сочиняете небылицы», — написала Захарова в своем telegram-канале. Российскому МИДу известно, как Блинкен лично просил другие страны изолировать Россию, уточнила Захарова. «Все, кого Вы просите, смеются Вам в спину, зная, что нынешняя Администрация обречена на бесславный конец», — заключила она. Ранее Энтони Блинкен отказался фотографироваться с Сергеем Лавровым во время саммита G20 в Индонезии. Лавров заявил, что он и не приглашал Блинкена делать совместное фото, сообщает «Национальная служба новостей».