В МИД РФ раскрыли правду об изоляции Лаврова на саммите G20

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Битва ораторов: Тина Канделаки и Мария Захарова. Екатеринбург, захарова мария
Энтони Блинкен пытался склонить другие страны изолировать Россию, но потерпел провал, заявила Захарова Фото:

Госсекретарь США Энтони Блинкен склонял представителей других стран изолировать Россию на форуме G20, но потерпел поражение, и пытался скрыть это, «сочиняя небылицы» про министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом заявила представительница МИД России Мария Захарова.

«Это Вы, господин Блинкен, загнали себя в самоизоляцию, манкировав ряд мероприятий форума, где большинство о Вас и не вспомнило. А теперь, чтобы оправдывать собственный провал, сочиняете небылицы», — написала Захарова в своем telegram-канале.

Российскому МИДу известно, как Блинкен лично просил другие страны изолировать Россию, уточнила Захарова. «Все, кого Вы просите, смеются Вам в спину, зная, что нынешняя Администрация обречена на бесславный конец», — заключила она.

Ранее Энтони Блинкен отказался фотографироваться с Сергеем Лавровым во время саммита G20 в Индонезии. Лавров заявил, что он и не приглашал Блинкена делать совместное фото, сообщает «Национальная служба новостей».

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Госсекретарь США Энтони Блинкен склонял представителей других стран изолировать Россию на форуме G20, но потерпел поражение, и пытался скрыть это, «сочиняя небылицы» про министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Об этом заявила представительница МИД России Мария Захарова. «Это Вы, господин Блинкен, загнали себя в самоизоляцию, манкировав ряд мероприятий форума, где большинство о Вас и не вспомнило. А теперь, чтобы оправдывать собственный провал, сочиняете небылицы», — написала Захарова в своем telegram-канале. Российскому МИДу известно, как Блинкен лично просил другие страны изолировать Россию, уточнила Захарова. «Все, кого Вы просите, смеются Вам в спину, зная, что нынешняя Администрация обречена на бесславный конец», — заключила она. Ранее Энтони Блинкен отказался фотографироваться с Сергеем Лавровым во время саммита G20 в Индонезии. Лавров заявил, что он и не приглашал Блинкена делать совместное фото, сообщает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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