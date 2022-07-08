08 июля 2022

В Челябинске задержали мужчину за осквернение военного мемориала

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Генеральная репетиция парада 9 мая Челябинск, десантник, бмд
Молодой человек нанес краской надписи на боевую машину десанта (архивное фото) Фото:

Полицейские Челябинска задержали местного жителя, которого подозревают в осквернении военного мемориала. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, молодой человек нанес краской надписи на боевую машину десанта.

«Сотрудниками полиции в Челябинске задержан местный житель, подозреваемый в осквернении монумента, посвященного воинам-интернационалистам в Ленинском районе города. Молодой человек нанес краской надписи на боевую машину десанта, которая является частью мемориала», — рассказали в пресс-службе полицейского Главка.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ (Вандализм). Максимальная санкция — арест на срок до трех месяцев. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.

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Полицейские Челябинска задержали местного жителя, которого подозревают в осквернении военного мемориала. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону, молодой человек нанес краской надписи на боевую машину десанта. «Сотрудниками полиции в Челябинске задержан местный житель, подозреваемый в осквернении монумента, посвященного воинам-интернационалистам в Ленинском районе города. Молодой человек нанес краской надписи на боевую машину десанта, которая является частью мемориала», — рассказали в пресс-службе полицейского Главка. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 УК РФ (Вандализм). Максимальная санкция — арест на срок до трех месяцев. Решается вопрос об избрании мужчине меры пресечения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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