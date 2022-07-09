Академик РАН рассказал о скрытой опасности речной рыбы

10 июля 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

В икре щуки могут оказаться личинки глистов, которые паразитируют организм человека, пояснил Владимир Сергиев Фото: Алексей Андронов © URA.RU В икре одной из самых распространенных и хорошо известных речных рыб — щуки, — могут содержаться опасные паразиты, которые в организме человека могут жить больше 10 лет. Об этом в беседе с URA.RU рассказал эпидемиолог, почетный директор и главный научный сотрудник Института медицинской паразитологии и тропической медицины им. Е.И. Марциновского, академик РАН Владимир Сергиев. «Опасна икра щуки, потому что там есть личинки. Обычно же как ее едят — чуть-чуть пересолили и все. Никто ее термически не обрабатывает. И в человеке может поселиться длинный глист длиной 15 метров. Если не лечить, то такой паразит может жить в нашем организме больше 10 лет. Так что будет у вас такой компаньон на долгое время. Он будет внутри есть то, что человек ест, и человек будет худеть», — объяснил Владимир Сергиев. Академик добавил, что наличие паразитов в организме можно опередить по внешним признакам и по изменению крови. «Симптомы — в животе неприятно, неспокойно. Человек худеет. Далее может кровь немного меняться не в лучшую сторону, потому что паразиты питаются витаминами и человеку их не хватает. Но это все легко обнаруживается. У паразита выходят яйца и по сданным анализам в лаборатории все можно увидеть. Лечится все также быстро и хорошо, лишь бы только доктор сообразил и все верно назначил», — подчеркнул Сергиев. Собеседник добавил, что неопасна любая хорошо прожаренная или проваренная рыба. «Не нужно есть сырую рыбу. Потому что все, что угодно можно от нее прихватить, и потом мучиться. А вот если хорошо проварить и прожарить, то любая рыба не опасна», — заявил он. День рыбака традиционно в России отмечается во второе воскресенье июля. Истоки праздника идут из Советского Союза. Тогда началось активное развитие рыболовства. В этом году праздник выпадает на 10 июля. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В икре одной из самых распространенных и хорошо известных речных рыб — щуки, — могут содержаться опасные паразиты, которые в организме человека могут жить больше 10 лет. Об этом в беседе с URA.RU рассказал эпидемиолог, почетный директор и главный научный сотрудник Института медицинской паразитологии и тропической медицины им. Е.И. Марциновского, академик РАН Владимир Сергиев. «Опасна икра щуки, потому что там есть личинки. Обычно же как ее едят — чуть-чуть пересолили и все. Никто ее термически не обрабатывает. И в человеке может поселиться длинный глист длиной 15 метров. Если не лечить, то такой паразит может жить в нашем организме больше 10 лет. Так что будет у вас такой компаньон на долгое время. Он будет внутри есть то, что человек ест, и человек будет худеть», — объяснил Владимир Сергиев. Академик добавил, что наличие паразитов в организме можно опередить по внешним признакам и по изменению крови. «Симптомы — в животе неприятно, неспокойно. Человек худеет. Далее может кровь немного меняться не в лучшую сторону, потому что паразиты питаются витаминами и человеку их не хватает. Но это все легко обнаруживается. У паразита выходят яйца и по сданным анализам в лаборатории все можно увидеть. Лечится все также быстро и хорошо, лишь бы только доктор сообразил и все верно назначил», — подчеркнул Сергиев. Собеседник добавил, что неопасна любая хорошо прожаренная или проваренная рыба. «Не нужно есть сырую рыбу. Потому что все, что угодно можно от нее прихватить, и потом мучиться. А вот если хорошо проварить и прожарить, то любая рыба не опасна», — заявил он. День рыбака традиционно в России отмечается во второе воскресенье июля. Истоки праздника идут из Советского Союза. Тогда началось активное развитие рыболовства. В этом году праздник выпадает на 10 июля.