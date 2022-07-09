Врач Чаленко объяснила, чем можно заразиться через полотенце

10 июля 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Через полотенце, мочалку передается контагиозный моллюск, отметила Татьяна Чаленко Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Через полотенце, мочалку, плитку в душевой кабине можно заразиться вирусной инфекцией — контагиозный моллюск (кожное заболевание). Чаще всего заболеванию подвержены дети и взрослые со сниженным иммунитетом. Об этом в беседе с URA.RU рассказала инфекционист, главный врач сети клиник «Династия» Татьяна Чаленко. «Контагиозный моллюск — это вирусная инфекция. Передается при контакте с инфицированными поверхностями, например, через полотенце, плитку, мочалку и так далее. Часто заражение происходит в бассейне, но не в воде, а именно в душевых кабинах. Поэтому, очень важно перед посещением бассейна осмотреться у дерматолога. Чаще всего контагиозный моллюск встречается у детей и взрослых со сниженным иммунитетом», — объяснила Татьяна Чаленко. По словам инфекциониста, если выявить заболевание на начальной стадии, то высыпания будут минимальны. «Клинически инфекция проявляется в виде мелких папул (узелковое образование — прим. URA.RU) беловатого цвета на коже. Важно проводить лечение своевременно, когда появились только единичные высыпания. Удаляются папулы химическим способом — жидким азотом, а также механическим — пинцетом», — добавила Чаленко. Ранее главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что по внешним признакам оспу обезьян можно спутать с ветряной оспой, герпесом, сифилисом и кожным вирусным заболеванием — контагиозным моллюском. При этих заболеваниях также наблюдается сыпь, воспаляются и болят лимфоузлы и поднимается температура. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Через полотенце, мочалку, плитку в душевой кабине можно заразиться вирусной инфекцией — контагиозный моллюск (кожное заболевание). Чаще всего заболеванию подвержены дети и взрослые со сниженным иммунитетом. Об этом в беседе с URA.RU рассказала инфекционист, главный врач сети клиник «Династия» Татьяна Чаленко. «Контагиозный моллюск — это вирусная инфекция. Передается при контакте с инфицированными поверхностями, например, через полотенце, плитку, мочалку и так далее. Часто заражение происходит в бассейне, но не в воде, а именно в душевых кабинах. Поэтому, очень важно перед посещением бассейна осмотреться у дерматолога. Чаще всего контагиозный моллюск встречается у детей и взрослых со сниженным иммунитетом», — объяснила Татьяна Чаленко. По словам инфекциониста, если выявить заболевание на начальной стадии, то высыпания будут минимальны. «Клинически инфекция проявляется в виде мелких папул (узелковое образование — прим. URA.RU) беловатого цвета на коже. Важно проводить лечение своевременно, когда появились только единичные высыпания. Удаляются папулы химическим способом — жидким азотом, а также механическим — пинцетом», — добавила Чаленко. Ранее главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил, что по внешним признакам оспу обезьян можно спутать с ветряной оспой, герпесом, сифилисом и кожным вирусным заболеванием — контагиозным моллюском. При этих заболеваниях также наблюдается сыпь, воспаляются и болят лимфоузлы и поднимается температура.