Врач назвал 4 диагноза, за которыми может прятаться оспа обезьян

17 июня 2022 в 20:57 Размер текста - 17 +

Оспу обезьян можно спутать с ветряной оспой, герпесом, сифилисом и контагиозным моллюском Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Оспа обезьян По внешним признакам оспу обезьян можно спутать с ветряной оспой, герпесом, сифилисом и кожным вирусным заболеванием — контагиозным моллюском. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-педиатр, главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Здесь главное — точно и своевременно поставить диагноз, потому что оспу обезьян можно спутать с ветряной оспой, а это совершенно другой вирус, с сифилисом, герпетической инфекцией и контагиозным моллюском. Сыпь может быть распространенной в большей или меньшей степени, также воспаляются и болят лимфоузлы — особенно на шее, и как правило, поднимается температура», — объяснил Сергей Токарев. По словам доктора наук, если заболевание будет протекать в слабо выраженной форме, носитель может оказаться скрытым распространителем оспы обезьян. «Кожные и даже общие проявления оспы могут быть слабо выраженными, и в этом случае инфицированный может продолжать распространять оспу. Поэтому обязательный и тщательный осмотр пациента врачом — это залог не только своевременного выявления заболевания, но и успешного предотвращения его дальнейшего распространения. Медицинских работников в нашей стране уже дополнительно обучают, необходимая работа по увеличению настороженности специалистов проводится. Касается она в первую очередь медицинских работников первичного звена здравоохранения, врачей-дерматологов, и особенно врачей и фельдшеров скорой помощи, которые чаще оперативно выезжают на дом и могут выявлять заболевание сразу по совокупности симптомов», — добавил Токарев. Ранее Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья заявил, что в Грузии лабораторно подтвердили первый случай заболевания оспой обезьян. Пациент вернулся в страну из Европы. По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано уже более 1600 случаев оспы обезьян. Подтверждены заражения в 39 странах. Однако в России случаи заражения не зафиксированы, сообщали в Роспотребнадзоре. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

По внешним признакам оспу обезьян можно спутать с ветряной оспой, герпесом, сифилисом и кожным вирусным заболеванием — контагиозным моллюском. Об этом в беседе с URA.RU рассказал врач-педиатр, главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев. «Здесь главное — точно и своевременно поставить диагноз, потому что оспу обезьян можно спутать с ветряной оспой, а это совершенно другой вирус, с сифилисом, герпетической инфекцией и контагиозным моллюском. Сыпь может быть распространенной в большей или меньшей степени, также воспаляются и болят лимфоузлы — особенно на шее, и как правило, поднимается температура», — объяснил Сергей Токарев. По словам доктора наук, если заболевание будет протекать в слабо выраженной форме, носитель может оказаться скрытым распространителем оспы обезьян. «Кожные и даже общие проявления оспы могут быть слабо выраженными, и в этом случае инфицированный может продолжать распространять оспу. Поэтому обязательный и тщательный осмотр пациента врачом — это залог не только своевременного выявления заболевания, но и успешного предотвращения его дальнейшего распространения. Медицинских работников в нашей стране уже дополнительно обучают, необходимая работа по увеличению настороженности специалистов проводится. Касается она в первую очередь медицинских работников первичного звена здравоохранения, врачей-дерматологов, и особенно врачей и фельдшеров скорой помощи, которые чаще оперативно выезжают на дом и могут выявлять заболевание сразу по совокупности симптомов», — добавил Токарев. Ранее Национальный центр по контролю заболеваний и общественного здоровья заявил, что в Грузии лабораторно подтвердили первый случай заболевания оспой обезьян. Пациент вернулся в страну из Европы. По данным ВОЗ, в мире зарегистрировано уже более 1600 случаев оспы обезьян. Подтверждены заражения в 39 странах. Однако в России случаи заражения не зафиксированы, сообщали в Роспотребнадзоре.