Соратник Джонсона хочет занять его должность

Пришедший на пост министра транспорта Великобритании при формировании правительства Бориса Джонсона Грант Шаппс подал заявку на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны. Об этом сообщила британская газета The Times.
В своей предвыборной кампании Шаппс заявляет о намерении положить конец «тактическому правлению часто отвлекающегося центра», сообщает издание. Авторы публикации отметили, что политик был назначен на пост министра транспорта при формировании правительства ушедшего в отставку Бориса Джонсона и является кандидатом с наибольшим политическим опытом для участия в выборной гонке.
Сам Шаппс заявил: «Последние несколько неспокойных лет я не проводил заговоры или брифинги против премьер-министра. Я не организовывал лидерскую кампанию за его спиной». По его словам, в случае прихода к власти, он вернет более традиционный стиль правления и консервативный подход к государству.
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Пришедший на пост министра транспорта Великобритании при формировании правительства Бориса Джонсона Грант Шаппс подал заявку на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны. Об этом сообщила британская газета The Times. В своей предвыборной кампании Шаппс заявляет о намерении положить конец «тактическому правлению часто отвлекающегося центра», сообщает издание. Авторы публикации отметили, что политик был назначен на пост министра транспорта при формировании правительства ушедшего в отставку Бориса Джонсона и является кандидатом с наибольшим политическим опытом для участия в выборной гонке. Сам Шаппс заявил: «Последние несколько неспокойных лет я не проводил заговоры или брифинги против премьер-министра. Я не организовывал лидерскую кампанию за его спиной». По его словам, в случае прихода к власти, он вернет более традиционный стиль правления и консервативный подход к государству. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля. Он лично сообщил об этом решении во время обращения к нации.