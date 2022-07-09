Соратник Джонсона хочет занять его должность

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Министр транспорта Британии вступил в предвыборную гонку на место премьера, сообщили в СМИ Фото:
новость из сюжета
Борис Джонсон уходит в отставку

Пришедший на пост министра транспорта Великобритании при формировании правительства Бориса Джонсона Грант Шаппс подал заявку на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны. Об этом сообщила британская газета The Times.

В своей предвыборной кампании Шаппс заявляет о намерении положить конец «тактическому правлению часто отвлекающегося центра», сообщает издание. Авторы публикации отметили, что политик был назначен на пост министра транспорта при формировании правительства ушедшего в отставку Бориса Джонсона и является кандидатом с наибольшим политическим опытом для участия в выборной гонке.

Сам Шаппс заявил: «Последние несколько неспокойных лет я не проводил заговоры или брифинги против премьер-министра. Я не организовывал лидерскую кампанию за его спиной». По его словам, в случае прихода к власти, он вернет более традиционный стиль правления и консервативный подход к государству.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля. Он лично сообщил об этом решении во время обращения к нации.

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Пришедший на пост министра транспорта Великобритании при формировании правительства Бориса Джонсона Грант Шаппс подал заявку на пост лидера Консервативной партии и премьер-министра страны. Об этом сообщила британская газета The Times. В своей предвыборной кампании Шаппс заявляет о намерении положить конец «тактическому правлению часто отвлекающегося центра», сообщает издание. Авторы публикации отметили, что политик был назначен на пост министра транспорта при формировании правительства ушедшего в отставку Бориса Джонсона и является кандидатом с наибольшим политическим опытом для участия в выборной гонке. Сам Шаппс заявил: «Последние несколько неспокойных лет я не проводил заговоры или брифинги против премьер-министра. Я не организовывал лидерскую кампанию за его спиной». По его словам, в случае прихода к власти, он вернет более традиционный стиль правления и консервативный подход к государству. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об уходе в отставку 7 июля. Он лично сообщил об этом решении во время обращения к нации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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