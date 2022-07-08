В ХМАО утонул второй за сутки ребенок

Подросток 2009 года рождения купался в в водоеме с компанией друзей
В водоеме около Лангепаса утонул подросток. Это уже второе подобное происшествие за сутки в Ханты-Мансийском автономном округе, рассказали в пресс-службе МВД по ХМАО.
«В Лангепасе утонул мальчик 2009 года рождения. Он с компанией друзей купался», — уточнили в полиции.
Ранее URA.RU рассказывало, что на турбазе «Ольгино», в Нижневартовском районе утонул маленький ребенок. По словам очевидцев, мальчика 2016 года рождения пытались спасти медики, но не удалось.
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