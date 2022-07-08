08 июля 2022
07 июля 2022

В ХМАО утонул маленький ребенок

© Служба новостей «URA.RU»
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Несовершеннолетний ребенок утонул в водоеме около Лангепаса (фото из архива) Фото:

На турбазе «Ольгино», в Нижневартовском районе утонул маленький ребенок. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«На турбазе „Ольгино“, утонул мальчик 2016 года рождения. Подробности выясняются», — сообщили в пресс-службе.

По словам очевидцев, медики предприняли меры по спасению ребенка. Спасти жизнь мальчика не удалось.

Ранее URA.RU рассказало что в ХМАО на реке Аган утонул мужчина. Происшествие случилось в Нижневартовском районе.

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На турбазе «Ольгино», в Нижневартовском районе утонул маленький ребенок. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО. «На турбазе „Ольгино“, утонул мальчик 2016 года рождения. Подробности выясняются», — сообщили в пресс-службе. По словам очевидцев, медики предприняли меры по спасению ребенка. Спасти жизнь мальчика не удалось. Ранее URA.RU рассказало что в ХМАО на реке Аган утонул мужчина. Происшествие случилось в Нижневартовском районе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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