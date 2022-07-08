В ХМАО утонул маленький ребенок

Несовершеннолетний ребенок утонул в водоеме около Лангепаса (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На турбазе «Ольгино», в Нижневартовском районе утонул маленький ребенок. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«На турбазе „Ольгино“, утонул мальчик 2016 года рождения. Подробности выясняются», — сообщили в пресс-службе.

По словам очевидцев, медики предприняли меры по спасению ребенка. Спасти жизнь мальчика не удалось.

Ранее URA.RU рассказало что в ХМАО на реке Аган утонул мужчина. Происшествие случилось в Нижневартовском районе.