NHK: подозреваемому в убийстве Абэ предъявили обвинения

10 июля 2022 в 09:15 Размер текста - 17 +

В прокуратуре подозреваемому были предъявлены обвинения в убийстве (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Экс-премьер Японии Синдзо Абэ ранен во время выступления Бывшему японскому военному, 41-летнему Тецуе Ямагами, подозреваемому в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, предъявлены обвинения в убийстве. Об этом сообщает NHK. «Полиция отправила Тецуя Ямагами (41 год), арестованного по подозрению в покушении на убийство, в прокуратуру около 9 часов утра 10-го числа. Там ему было предъявлено обвинение в убийстве» — написало издание. Ранее задержанный по обвинению в убийстве экс-премьера Японии Синдзо Абэ Тэцуя Ямагами в ходе допроса объяснил, что изначально хотел убить главу религиозной группы, которой его мать сделала крупное пожертвование, и в семье начались финансовые проблемы. После он переключился на бывшего премьера, который, по его мнению, был причастен к этой организации, сообщает Пятый канал. На экс-премьера Японии Синдзо Абэ было совершено покушение 8 июля во время его выступления в ходе предвыборной кампании. Подозреваемый несколько раз выстрелил в политика из дробовика, Абэ скончался от полученных ранений в больнице. Синдзо Абэ занимал пост премьер-министра Японии с 2006 по 2007 год и с 2012 по 2020 год. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Бывшему японскому военному, 41-летнему Тецуе Ямагами, подозреваемому в убийстве бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, предъявлены обвинения в убийстве. Об этом сообщает NHK. «Полиция отправила Тецуя Ямагами (41 год), арестованного по подозрению в покушении на убийство, в прокуратуру около 9 часов утра 10-го числа. Там ему было предъявлено обвинение в убийстве» — написало издание. Ранее задержанный по обвинению в убийстве экс-премьера Японии Синдзо Абэ Тэцуя Ямагами в ходе допроса объяснил, что изначально хотел убить главу религиозной группы, которой его мать сделала крупное пожертвование, и в семье начались финансовые проблемы. После он переключился на бывшего премьера, который, по его мнению, был причастен к этой организации, сообщает Пятый канал. На экс-премьера Японии Синдзо Абэ было совершено покушение 8 июля во время его выступления в ходе предвыборной кампании. Подозреваемый несколько раз выстрелил в политика из дробовика, Абэ скончался от полученных ранений в больнице. Синдзо Абэ занимал пост премьер-министра Японии с 2006 по 2007 год и с 2012 по 2020 год.