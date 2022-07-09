Два пригородных автобуса Челябинска изменят маршруты с 11 июля

С понедельника автобусы 136 и 136К изменят маршруты следования Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске с понедельника, 11 июля, два пригородных автобуса изменят схему движения. Как сообщили URA.RU в пресс-службе министерства дорожного хозяйства и транспорта региона, изменения затронут автобусные маршруты 136 и 136К, которые курсируют от микрорайона Белый Хутор в Сосновском районе до Железнодорожного вокзала.

Автобус 136, который следует по маршруту «Белый хутор — Железнодорожный вокзал» с 11 июля будет следовать только по улицам Лазурной, Просторной, Изумрудной, автодороге Шершни — Западный, Лыжных Батальонов, Гостевой, Северной, Братьев Кашириных, Кирова, Труда, Цвиллинга, проспекту Ленина, Свободы до Железнодорожного вокзала. По улице Худякова движение транспорта отменено. Сокращение длины маршрута позволит пускать автобусы чаще, уточнили в ведомстве.

Автобус 136К, который также следует от Белого Хутора до железнодорожного вокзала с понедельника будет следовать по улицам Лазурной, Просторной, Изумрудной, автодороге Шершни — Западный, Лыжных Батальонов, Худякова, Доватора, Разина до Железнодорожного вокзала. Автобус будет ходить каждые 15-30 минут ежедневно.

Первый рейс от Белого хутора будет отправляться каждый день в 6 утра, от вокзала — в 7 утра. Последние рейсы будут отправляться от Белого хутора в 21:30 ежедневно, а от ж/д вокзала в 22:30. Для поездок до ЮУрГУ можно совершить пересадку по транспортной карте на автобусы 2 и 16, уточнили в миндортрансе.