09 июля 2022
08 июля 2022

В Челябинской области утонул школьник

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Алексея Текслера в Усть-Катав. Челябинская область, деревня, улица, село, усть-катав
Школьник утонул в реке рядом с деревней Фото:

В Челябинской области 9 июля во время купания в реке Ай утонул девятиклассник. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в деревне Верхний Айск Саткинского района.

«9 июля в 15.47 поступило сообщение от женщины 1978 года рождения, что по улице Центральной в деревне Верхний Айск во время купания в реке Ай утонул несовершеннолетний 2007 года рождения. Учащийся 9 класса», — рассказал источник.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что на месте работали сотрудники Златоустовского пожарно-спасательного гарнизона, спасатели поисково-спасательного отряда Усть-Катава. С родителями ребенка работали психологи МЧС.

Сотрудники МЧС рекомендуют родителям провести беседу с детьми о соблюдении правил безопасности на воде. В региональном управлении СКР пообещали прокомментировать инцидент позднее.

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В Челябинской области 9 июля во время купания в реке Ай утонул девятиклассник. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в деревне Верхний Айск Саткинского района. «9 июля в 15.47 поступило сообщение от женщины 1978 года рождения, что по улице Центральной в деревне Верхний Айск во время купания в реке Ай утонул несовершеннолетний 2007 года рождения. Учащийся 9 класса», — рассказал источник. В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что на месте работали сотрудники Златоустовского пожарно-спасательного гарнизона, спасатели поисково-спасательного отряда Усть-Катава. С родителями ребенка работали психологи МЧС. Сотрудники МЧС рекомендуют родителям провести беседу с детьми о соблюдении правил безопасности на воде. В региональном управлении СКР пообещали прокомментировать инцидент позднее.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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