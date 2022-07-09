В Челябинской области утонул школьник

Школьник утонул в реке рядом с деревней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области 9 июля во время купания в реке Ай утонул девятиклассник. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, инцидент произошел в деревне Верхний Айск Саткинского района.

«9 июля в 15.47 поступило сообщение от женщины 1978 года рождения, что по улице Центральной в деревне Верхний Айск во время купания в реке Ай утонул несовершеннолетний 2007 года рождения. Учащийся 9 класса», — рассказал источник.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону сообщили, что на месте работали сотрудники Златоустовского пожарно-спасательного гарнизона, спасатели поисково-спасательного отряда Усть-Катава. С родителями ребенка работали психологи МЧС.

Сотрудники МЧС рекомендуют родителям провести беседу с детьми о соблюдении правил безопасности на воде. В региональном управлении СКР пообещали прокомментировать инцидент позднее.