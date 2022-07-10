Путин поздравил артиста Юрия Стоянова с юбилеем

Юрию Стоянову исполнилось 65 лет Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актера Юрия Стоянова. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

«Поздравляю с 65-летием. Вас — одаренного, творчески востребованного артиста, телеведущего, мастера импровизации — знают и любят поклонники эстрады, театра, кинематографа», — отметил Путин.

Президент считает, что секретом успеха Стоянова является профессионализм, чувство юмора и умение находить интересные темы. Глава государства пожелал ему здоровья и благополучия.

Юрий Стоянов родился в 1957 году. Он является актером театра и кино, юмористом, телеведущим и музыкантом. У него есть звание народного артиста России. Стоянов был автором, постановщиком и исполнителем ролей в юмористической телепередаче «Городок».