Путин поздравил артиста Юрия Стоянова с юбилеем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прощание с Олегом Табаковым в МХТ им.Чехова. Москва, стоянов юрий
Юрию Стоянову исполнилось 65 лет Фото:

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актера Юрия Стоянова. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

«Поздравляю с 65-летием. Вас — одаренного, творчески востребованного артиста, телеведущего, мастера импровизации — знают и любят поклонники эстрады, театра, кинематографа», — отметил Путин.

Президент считает, что секретом успеха Стоянова является профессионализм, чувство юмора и умение находить интересные темы. Глава государства пожелал ему здоровья и благополучия.

Юрий Стоянов родился в 1957 году. Он является актером театра и кино, юмористом, телеведущим и музыкантом. У него есть звание народного артиста России. Стоянов был автором, постановщиком и исполнителем ролей в юмористической телепередаче «Городок».

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем актера Юрия Стоянова. Поздравление опубликовано на сайте Кремля. «Поздравляю с 65-летием. Вас — одаренного, творчески востребованного артиста, телеведущего, мастера импровизации — знают и любят поклонники эстрады, театра, кинематографа», — отметил Путин. Президент считает, что секретом успеха Стоянова является профессионализм, чувство юмора и умение находить интересные темы. Глава государства пожелал ему здоровья и благополучия. Юрий Стоянов родился в 1957 году. Он является актером театра и кино, юмористом, телеведущим и музыкантом. У него есть звание народного артиста России. Стоянов был автором, постановщиком и исполнителем ролей в юмористической телепередаче «Городок».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...