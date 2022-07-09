Молодой человек забрался на сцену во время выступления певца Фото: Антон_Белицкий © URA.RU

В Миассе 9 июля во время выступления Леонида Агутина на концерте, который организовал автозавод «Урал», на сцену выбежал местный житель. Певец оттолкнул назойливого поклонника, после чего его сняли со сцены, сообщают в социальных сетях.

«Вчера на концерте Леониду Агутину „подпортил настроение немножко“ молодой человек, забравшийся на сцену прямо во время выступления. Леонид Агутин не растерялся и жестко оттолкнул молодого человека, после чего его сняли со сцены и вывели», — сообщает паблик «Свободный Миасс» в соцсети «ВКонтакте»

На кадрах видеозаписи, опубликованной в сообществе, видно, как во время исполнении песни «Остров» на сцену забирается молодой человек. Миасец подошел к артисту, а тот его оттолкнул и добавил: «подпортил настроение немножко».

Леонид Агутин выступал на концерте, посвященном 78-й годовщине выпуска легендарного автомобиля «ЗиС 5В». Первый уральский автомобиль сошел с конвейера эвакуированного из Москвы завода в 1944 году.