09 июля 2022
08 июля 2022

Вода на пляжах Челябинска опасна для купания

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Городской пляж на Шершневском водохранилище во время режима самоизоляции. Челябинск, жара, лето, отдыхающие, городской пляж шершневский, пляж, отдых
Лабораторные исследования показали, что вода не соответствует гигиеническим нормативам Фото:

Качество воды в водоемах, которые популярны у жителей Челябинска для пляжного отдыха, не соответствует гигиеническим нормам. Результаты лабораторных исследований показали, что купание в них представляет опасность для здоровья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

«В июне произведены лабораторные исследований воды водных объектов в местах купания населения. Качество воды на пляжах озера Смолино и Шершневского водохранилища не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, качество воды на пляже озера Первое не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям», — сообщили в ведомстве.

В региональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что купание в несанкционированных местах представляет опасность для здоровья и жизни. Через инфицированную воду передаются многие инфекционные заболевания, среди которых полиомиелит, холера, и вирус гепатита А.

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Качество воды в водоемах, которые популярны у жителей Челябинска для пляжного отдыха, не соответствует гигиеническим нормам. Результаты лабораторных исследований показали, что купание в них представляет опасность для здоровья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области. «В июне произведены лабораторные исследований воды водных объектов в местах купания населения. Качество воды на пляжах озера Смолино и Шершневского водохранилища не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, качество воды на пляже озера Первое не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям», — сообщили в ведомстве. В региональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что купание в несанкционированных местах представляет опасность для здоровья и жизни. Через инфицированную воду передаются многие инфекционные заболевания, среди которых полиомиелит, холера, и вирус гепатита А.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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