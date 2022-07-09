Вода на пляжах Челябинска опасна для купания

Лабораторные исследования показали, что вода не соответствует гигиеническим нормативам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Качество воды в водоемах, которые популярны у жителей Челябинска для пляжного отдыха, не соответствует гигиеническим нормам. Результаты лабораторных исследований показали, что купание в них представляет опасность для здоровья. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области.

«В июне произведены лабораторные исследований воды водных объектов в местах купания населения. Качество воды на пляжах озера Смолино и Шершневского водохранилища не соответствует гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, качество воды на пляже озера Первое не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям», — сообщили в ведомстве.

В региональном управлении Роспотребнадзора уточнили, что купание в несанкционированных местах представляет опасность для здоровья и жизни. Через инфицированную воду передаются многие инфекционные заболевания, среди которых полиомиелит, холера, и вирус гепатита А.