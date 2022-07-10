Новым замминистра Украины назначили 25-летнюю девушку без опыта

У нового украинского замминистра по евроинтеграции нет опыта работы на госслужбе, передают «Украинские новости»Фото: Официальный сайт президента Украины
Новым замминистра по евроинтеграции в Министерстве социальной политики Украины стала 25-летняя Анна Сергеева. Она будет получать в 2,5 раза больше, чем президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщило издание «Украинские новости».
«В соответствии с приказом Минсоцполитики от 13 июня 2022 года №268-к „О назначении Сергеевой А.А.“ должностной оклад заместителя министра социальной политики Украины по европейской интеграции Сергеевой Анны Александровны составляет 68 643,00 гривны в месяц», — пишет «Украинская правда» со ссылкой на ответ пресс-службы Минсоцполитики. Заработная плата Зеленского в январе 2022 года составила 28 тыс. гривен. Отмечается, что у Сергеевой нет опыта работы в госсекторе.
До назначения на пост замминистра Сергеева руководила компанией ООО «Сервис Ревизор». Компания предоставляла консалтинговые услуги парикмахерскими и салонами красоты.
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Новым замминистра по евроинтеграции в Министерстве социальной политики Украины стала 25-летняя Анна Сергеева. Она будет получать в 2,5 раза больше, чем президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщило издание «Украинские новости». «В соответствии с приказом Минсоцполитики от 13 июня 2022 года №268-к „О назначении Сергеевой А.А.“ должностной оклад заместителя министра социальной политики Украины по европейской интеграции Сергеевой Анны Александровны составляет 68 643,00 гривны в месяц», — пишет «Украинская правда» со ссылкой на ответ пресс-службы Минсоцполитики. Заработная плата Зеленского в январе 2022 года составила 28 тыс. гривен. Отмечается, что у Сергеевой нет опыта работы в госсекторе. До назначения на пост замминистра Сергеева руководила компанией ООО «Сервис Ревизор». Компания предоставляла консалтинговые услуги парикмахерскими и салонами красоты.