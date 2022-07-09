Мальчик спас челябинскую пенсионерку, застрявшую в покрышках

Женщина больше суток провела в заброшенном парке Фото: Анна Майорова © URA.RU

Семилетний мальчик из Верхнеуральска спас пенсионерку, которая больше суток провела в плену автомобильных покрышек. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, ребенок услышал женские стоны, когда катался на велосипеде в заброшенном парке.

«Во время патрулирования Верхнеуральска к инспектору ДПС и представителю народной дружины обратился взволнованный мальчик, который сообщил, что услышал крики о помощи. Он рассказал, что катался на велосипеде в заброшенном парке и его остановили звуки, похожие на стоны, которые издавались от лежащих покрышек», — рассказали в пресс-службе полицейского главка.

Как выяснилось, 75-летняя пенсионерка ушла из дома прогуляться в заброшенный парк. Там она решила передохнуть и присела на покрышки, но по неосторожности провалилась в них. Из-за возраста и состояния здоровья женщина больше суток не могла освободиться. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

За проявленную активную жизненную позицию и чуткость полицейские вручили мальчику благодарственное письмо. Его родителей поблагодарили за достойное воспитание сына.