09 июля 2022
08 июля 2022

Мальчик спас челябинскую пенсионерку, застрявшую в покрышках

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина больше суток провела в заброшенном парке Фото:

Семилетний мальчик из Верхнеуральска спас пенсионерку, которая больше суток провела в плену автомобильных покрышек. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, ребенок услышал женские стоны, когда катался на велосипеде в заброшенном парке.

«Во время патрулирования Верхнеуральска к инспектору ДПС и представителю народной дружины обратился взволнованный мальчик, который сообщил, что услышал крики о помощи. Он рассказал, что катался на велосипеде в заброшенном парке и его остановили звуки, похожие на стоны, которые издавались от лежащих покрышек», — рассказали в пресс-службе полицейского главка.

Как выяснилось, 75-летняя пенсионерка ушла из дома прогуляться в заброшенный парк. Там она решила передохнуть и присела на покрышки, но по неосторожности провалилась в них. Из-за возраста и состояния здоровья женщина больше суток не могла освободиться. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает.

За проявленную активную жизненную позицию и чуткость полицейские вручили мальчику благодарственное письмо. Его родителей поблагодарили за достойное воспитание сына.

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Семилетний мальчик из Верхнеуральска спас пенсионерку, которая больше суток провела в плену автомобильных покрышек. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, ребенок услышал женские стоны, когда катался на велосипеде в заброшенном парке. «Во время патрулирования Верхнеуральска к инспектору ДПС и представителю народной дружины обратился взволнованный мальчик, который сообщил, что услышал крики о помощи. Он рассказал, что катался на велосипеде в заброшенном парке и его остановили звуки, похожие на стоны, которые издавались от лежащих покрышек», — рассказали в пресс-службе полицейского главка. Как выяснилось, 75-летняя пенсионерка ушла из дома прогуляться в заброшенный парк. Там она решила передохнуть и присела на покрышки, но по неосторожности провалилась в них. Из-за возраста и состояния здоровья женщина больше суток не могла освободиться. Сейчас ее здоровью ничего не угрожает. За проявленную активную жизненную позицию и чуткость полицейские вручили мальчику благодарственное письмо. Его родителей поблагодарили за достойное воспитание сына.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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