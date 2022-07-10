Захарова заявила о «глубинном бойкоте» России на саммите G20

Отъезд главы британского МИД Лиз Трасс перед началом министерского заседания «Большой двадцатки» на Бали — это «глубинный бойкот» российской делегации. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это просто такой, знаете, глубинный бойкот российской делегации — уехала накануне», — сказала Захарова в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Трансляция программы велась на телеканале «Россия-1».
Глава внешнеполитического ведомства Великобритании покинула Индонезию на фоне отставки премьер-министра страны Бориса Джонсона. Трасс должна была участвовать во встрече с коллегами из стран-участниц G20.
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Отъезд главы британского МИД Лиз Трасс перед началом министерского заседания «Большой двадцатки» на Бали — это «глубинный бойкот» российской делегации. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Это просто такой, знаете, глубинный бойкот российской делегации — уехала накануне», — сказала Захарова в эфире передачи «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым». Трансляция программы велась на телеканале «Россия-1». Глава внешнеполитического ведомства Великобритании покинула Индонезию на фоне отставки премьер-министра страны Бориса Джонсона. Трасс должна была участвовать во встрече с коллегами из стран-участниц G20. Мария Захарова заявляла, что Госсекретарь США Энтони Блинкен склонял представителей других стран изолировать Россию на форуме G20, но потерпел поражение. По ее мнению Блинкен пытался скрыть свою неудачу, «сочинял небылицы» про министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Кроме того, американский политик отказывался фотографироваться с российским дипломатом и избегал групповых фото, где мог быть запечатлен Лавров.