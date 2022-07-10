В Госдуме назвали цель внеочередного заседания

Госдума может собраться на внеочередное заседание 15 июля для рассмотрения законопроектов о помощи экономике. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.
«Речь идет, скорее всего, о законопроектах, связанных с осуществлением необходимых мер по помощи экономике», — рассказал агентству один из собеседников. По словам второго, на внеочередном заседании Госдумы «вряд ли будет [обсуждаться] что-то экстраординарное».
Ранее спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин поручил провести 11 июля заседание Совета Госдумы, чтобы обсудить возможность проведения внеочередного пленарного заседания 15 июля. По его словам, необходимость экстренного собрания объясняется большим количеством вопросов, требующих неотложного решения.
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