Володин экстренно собирает депутатов Госдумы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Организационное собрание фракции политической партии
Вячеслав Володин собирается провести внеочередное пленарное заседание Госдумы Фото:

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин поручил провести 11 июля заседание Совета Госдумы, чтобы обсудить возможность проведения внеочередного пленарного заседания 15 июля. Об этом сообщил telegram-канал «Дума ТВ».

«По поручению Вячеслава Володина 11 июля состоится внеочередное заседание Совета ГД. Один из вопросов повестки — проведение внеочередного пленарного заседания: будет рассмотрено предложение о проведении его 15 июля», — сообщается на канале.

Необходимость внеочередного пленарного заседания объясняется большим количеством вопросов, требующих неотложного решения. «В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы», — говорится в сообщении.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин поручил провести 11 июля заседание Совета Госдумы, чтобы обсудить возможность проведения внеочередного пленарного заседания 15 июля. Об этом сообщил telegram-канал «Дума ТВ». «По поручению Вячеслава Володина 11 июля состоится внеочередное заседание Совета ГД. Один из вопросов повестки — проведение внеочередного пленарного заседания: будет рассмотрено предложение о проведении его 15 июля», — сообщается на канале. Необходимость внеочередного пленарного заседания объясняется большим количеством вопросов, требующих неотложного решения. «В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы», — говорится в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...