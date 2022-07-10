Володин экстренно собирает депутатов Госдумы

Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин поручил провести 11 июля заседание Совета Госдумы, чтобы обсудить возможность проведения внеочередного пленарного заседания 15 июля. Об этом сообщил telegram-канал «Дума ТВ».
«По поручению Вячеслава Володина 11 июля состоится внеочередное заседание Совета ГД. Один из вопросов повестки — проведение внеочередного пленарного заседания: будет рассмотрено предложение о проведении его 15 июля», — сообщается на канале.
Необходимость внеочередного пленарного заседания объясняется большим количеством вопросов, требующих неотложного решения. «В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы», — говорится в сообщении.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.
Спикер Государственной думы РФ Вячеслав Володин поручил провести 11 июля заседание Совета Госдумы, чтобы обсудить возможность проведения внеочередного пленарного заседания 15 июля. Об этом сообщил telegram-канал «Дума ТВ». «По поручению Вячеслава Володина 11 июля состоится внеочередное заседание Совета ГД. Один из вопросов повестки — проведение внеочередного пленарного заседания: будет рассмотрено предложение о проведении его 15 июля», — сообщается на канале. Необходимость внеочередного пленарного заседания объясняется большим количеством вопросов, требующих неотложного решения. «В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы», — говорится в сообщении.