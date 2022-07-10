Жители тюменской «матрешки» попали в топ по количеству ипотек

11 июля 2022 в 02:34 Размер текста - 17 +

В прошлом году Тюменская область, ХМАО и ЯНАО тоже были лидерами рейтинга, но топ-3 распределился по другому Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа заняли три первых места в рейтинге регионов по развитию ипотеки. Об этом со ссылкой на данные официальной статистики сообщает агентство РИА Рейтинг. «На первой строчке — Тюменская область. На второй и третьей позициях находятся два других региона „тюменской матрешки“: Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа», — уточнили в агентстве. Так, количество жилищных займов за последние 12 месяцев на 1000 человек экономически активного населения в Тюменской области составило 37,3. В ХМАО и ЯНАО — 35,3 и 34,3 соответственно. Ранее URA.RU рассказывало об аналогичном рейтинге за прошлый год. Тогда в лидерах был ХМАО с показателем 44,8. На второй строчке ЯНАО (43,2 кредита). Тройку закрывала Тюменская область (42,2 кредита). Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа заняли три первых места в рейтинге регионов по развитию ипотеки. Об этом со ссылкой на данные официальной статистики сообщает агентство РИА Рейтинг. «На первой строчке — Тюменская область. На второй и третьей позициях находятся два других региона „тюменской матрешки“: Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа», — уточнили в агентстве. Так, количество жилищных займов за последние 12 месяцев на 1000 человек экономически активного населения в Тюменской области составило 37,3. В ХМАО и ЯНАО — 35,3 и 34,3 соответственно. Ранее URA.RU рассказывало об аналогичном рейтинге за прошлый год. Тогда в лидерах был ХМАО с показателем 44,8. На второй строчке ЯНАО (43,2 кредита). Тройку закрывала Тюменская область (42,2 кредита).