Жители тюменской «матрешки» попали в топ по количеству ипотек

Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа заняли три первых места в рейтинге регионов по развитию ипотеки. Об этом со ссылкой на данные официальной статистики сообщает агентство РИА Рейтинг.
«На первой строчке — Тюменская область. На второй и третьей позициях находятся два других региона „тюменской матрешки“: Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа», — уточнили в агентстве.
Так, количество жилищных займов за последние 12 месяцев на 1000 человек экономически активного населения в Тюменской области составило 37,3. В ХМАО и ЯНАО — 35,3 и 34,3 соответственно.
Ранее URA.RU рассказывало об аналогичном рейтинге за прошлый год. Тогда в лидерах был ХМАО с показателем 44,8. На второй строчке ЯНАО (43,2 кредита). Тройку закрывала Тюменская область (42,2 кредита).
Тюменская область, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа заняли три первых места в рейтинге регионов по развитию ипотеки. Об этом со ссылкой на данные официальной статистики сообщает агентство РИА Рейтинг. «На первой строчке — Тюменская область. На второй и третьей позициях находятся два других региона „тюменской матрешки“: Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа», — уточнили в агентстве. Так, количество жилищных займов за последние 12 месяцев на 1000 человек экономически активного населения в Тюменской области составило 37,3. В ХМАО и ЯНАО — 35,3 и 34,3 соответственно. Ранее URA.RU рассказывало об аналогичном рейтинге за прошлый год. Тогда в лидерах был ХМАО с показателем 44,8. На второй строчке ЯНАО (43,2 кредита). Тройку закрывала Тюменская область (42,2 кредита).