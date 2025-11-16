Логотип РИА URA.RU
В Екатеринбурге продают кота за 700 тысяч рублей

В Екатеринбурге кота по кличке Барся продают за 700 тысяч рублей
16 ноября 2025 в 05:30
Кота по кличке Барся сейчас живет на улице и спит в беседке

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге на популярном маркетплейсе выставили на продажу бездомного кота по кличке Барся за 700 тысяч рублей. Текст объявления размещен на сайте.

«Дорогих животных покупают, а тот, кому нужен дом, — нет. Можете приобрести, чтобы он был для вас дорог», — написала девушка Ксения, опубликовавшая объявление.

Кот породы «эльф» сейчас живет на улице и спит в беседке. Девушка пытается найти для Барси новый дом, где он будет счастлив и окружен заботой. Она также уточнила, что не может взять Барсю к себе, так как он не ладит с ее питомцем.

