В Екатеринбурге продают кота за 700 тысяч рублей

В Екатеринбурге на популярном маркетплейсе выставили на продажу бездомного кота по кличке Барся за 700 тысяч рублей. Текст объявления размещен на сайте.

«Дорогих животных покупают, а тот, кому нужен дом, — нет. Можете приобрести, чтобы он был для вас дорог», — написала девушка Ксения, опубликовавшая объявление.

Кот породы «эльф» сейчас живет на улице и спит в беседке. Девушка пытается найти для Барси новый дом, где он будет счастлив и окружен заботой. Она также уточнила, что не может взять Барсю к себе, так как он не ладит с ее питомцем.