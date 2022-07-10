Хакеры раскрыли потери ВСУ в спецоперации

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляют не менее 50-70 тысяч убитыми. Такие данные предоставил участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности.
«Потери у украинской армии действительно очень высокие, гораздо выше того, что официально заявляет офис президента, официально заявляют украинские политики <…> Сильно занижена, там явно не 10, там не менее 50-70 тысяч безвозвратных потерь у них действительно есть», — рассказал хакер. Его слова приводит РИА «Новости».
Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По его словам, ее основными целями являются демилитаризация и денацификация республики, а также помощь населению Донецкой и Луганской народных республик. Ранее в офисе президента Украины заявили, что с начала спецоперации потери ВСУ составили порядка 10 тысяч бойцов. По подсчетам пентагона, украинские войска ежедневно теряют около 100 бойцов. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о «болезненных» потерях в Северодонецке и Харьковской области.
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