Хакеры раскрыли потери ВСУ в спецоперации

11 июля 2022 в 05:44 Размер текста - 17 +

Потери ВСУ составляют 50-70 тысяч убитыми Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляют не менее 50-70 тысяч убитыми. Такие данные предоставил участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности. «Потери у украинской армии действительно очень высокие, гораздо выше того, что официально заявляет офис президента, официально заявляют украинские политики <…> Сильно занижена, там явно не 10, там не менее 50-70 тысяч безвозвратных потерь у них действительно есть», — рассказал хакер. Его слова приводит РИА «Новости». Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По его словам, ее основными целями являются демилитаризация и денацификация республики, а также помощь населению Донецкой и Луганской народных республик. Ранее в офисе президента Украины заявили, что с начала спецоперации потери ВСУ составили порядка 10 тысяч бойцов. По подсчетам пентагона, украинские войска ежедневно теряют около 100 бойцов. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о «болезненных» потерях в Северодонецке и Харьковской области. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляют не менее 50-70 тысяч убитыми. Такие данные предоставил участник российской хакерской группы RaHDIt на условиях анонимности. «Потери у украинской армии действительно очень высокие, гораздо выше того, что официально заявляет офис президента, официально заявляют украинские политики <…> Сильно занижена, там явно не 10, там не менее 50-70 тысяч безвозвратных потерь у них действительно есть», — рассказал хакер. Его слова приводит РИА «Новости». Спецоперация РФ на Украине началась 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По его словам, ее основными целями являются демилитаризация и денацификация республики, а также помощь населению Донецкой и Луганской народных республик. Ранее в офисе президента Украины заявили, что с начала спецоперации потери ВСУ составили порядка 10 тысяч бойцов. По подсчетам пентагона, украинские войска ежедневно теряют около 100 бойцов. Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о «болезненных» потерях в Северодонецке и Харьковской области.