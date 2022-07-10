Боррель: G20 не настроены против РФ из-за конфликта на Украине

11 июля 2022 в 08:04 Размер текста - 17 +

Многие члены G20 не готовы выступить против России, заявили в ЕС Фото: Официальный сайт Президента РФ новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Антироссийская позиция не преобладает среди членов «Большой двадцатки» (G20). Об этом заявил глава дипломатии Евросюза Жозеп Боррель. «Некоторые больше озабочены последствиями конфликта на Украине для себя. Другие жалуются на „двойные стандарты“ или просто хотят сохранить хорошие двусторонние отношения с Россией. И многие остаются неопределенными и не хотят принимать чью-либо сторону, потому что это поставит под угрозу их геополитические интересы», — написал Боррель в блоге на сайте Дипломатической службы ЕС после саммита G20. Некоторые страны ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине, начатой 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что страна не находится в изоляции и будет сотрудничать со своими партнерами. Саммит G20 прошел в Индонезии 8 июля. СМИ сообщали, что главы МИД отказались от совместного фото на мероприятии из-за присутствия министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Госсекретарь США Энтони Блинкен пытался склонить представителей других стран изолировать Россию на прошедшем саммите, цитирует RT официального представителя МИД России Мария Захарова. Ларов заявил, что участники вместо решения экономических и финансовых проблем занимались «оголтелой русофобией», пишут «Дни.ру». Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Антироссийская позиция не преобладает среди членов «Большой двадцатки» (G20). Об этом заявил глава дипломатии Евросюза Жозеп Боррель. «Некоторые больше озабочены последствиями конфликта на Украине для себя. Другие жалуются на „двойные стандарты“ или просто хотят сохранить хорошие двусторонние отношения с Россией. И многие остаются неопределенными и не хотят принимать чью-либо сторону, потому что это поставит под угрозу их геополитические интересы», — написал Боррель в блоге на сайте Дипломатической службы ЕС после саммита G20. Некоторые страны ввели санкции против России из-за спецоперации на Украине, начатой 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что страна не находится в изоляции и будет сотрудничать со своими партнерами. Саммит G20 прошел в Индонезии 8 июля. СМИ сообщали, что главы МИД отказались от совместного фото на мероприятии из-за присутствия министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Госсекретарь США Энтони Блинкен пытался склонить представителей других стран изолировать Россию на прошедшем саммите, цитирует RT официального представителя МИД России Мария Захарова. Ларов заявил, что участники вместо решения экономических и финансовых проблем занимались «оголтелой русофобией», пишут «Дни.ру».