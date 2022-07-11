Оператор «Северного потока» заявил об прекращении поставок газа

11 июля 2022 в 10:24 Размер текста - 17 +

Поставки газа прекратились 11 июля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Оператор газопровода «Северный поток-1» сообщил об остановке поставок топлива. Там планируется 10 дней проводить профилактические работы. Поставки газа по «Северному потоку» прекратились в понедельник в 7 утра по московскому времени — с началом газовых суток. Это следует из данных оператора на сайте Nord Stream. Ранее на сайте «Северного потока» сообщалось, что с 11 по 21 июля временно остановят обе нитки газопровода. Там будут проводить плановые профилактические работы. График и план работ согласовали с партнерами, рассказали в пресс-службе. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Оператор газопровода «Северный поток-1» сообщил об остановке поставок топлива. Там планируется 10 дней проводить профилактические работы. Поставки газа по «Северному потоку» прекратились в понедельник в 7 утра по московскому времени — с началом газовых суток. Это следует из данных оператора на сайте Nord Stream. Ранее на сайте «Северного потока» сообщалось, что с 11 по 21 июля временно остановят обе нитки газопровода. Там будут проводить плановые профилактические работы. График и план работ согласовали с партнерами, рассказали в пресс-службе.