Оператор «Северного потока» заявил об прекращении поставок газа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, северный поток
Поставки газа прекратились 11 июля Фото:

Оператор газопровода «Северный поток-1» сообщил об остановке поставок топлива. Там планируется 10 дней проводить профилактические работы.

Поставки газа по «Северному потоку» прекратились в понедельник в 7 утра по московскому времени — с началом газовых суток. Это следует из данных оператора на сайте Nord Stream.

Ранее на сайте «Северного потока» сообщалось, что с 11 по 21 июля временно остановят обе нитки газопровода. Там будут проводить плановые профилактические работы. График и план работ согласовали с партнерами, рассказали в пресс-службе.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Оператор газопровода «Северный поток-1» сообщил об остановке поставок топлива. Там планируется 10 дней проводить профилактические работы. Поставки газа по «Северному потоку» прекратились в понедельник в 7 утра по московскому времени — с началом газовых суток. Это следует из данных оператора на сайте Nord Stream. Ранее на сайте «Северного потока» сообщалось, что с 11 по 21 июля временно остановят обе нитки газопровода. Там будут проводить плановые профилактические работы. График и план работ согласовали с партнерами, рассказали в пресс-службе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...