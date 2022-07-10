Медработника, не оказавшего помощь жителю ЯНАО, накажут

За тем, чтобы виновного привлекли к ответственности проследит прокуратура Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Прокуратура Салехарда (ЯНАО) провела проверку после публикации в СМИ информации о случае, когда жителю города не оказали медицинскую помощь в приемном отделении «Салехардской окружной клинической больницы» (СОКБ). В ходе проверки правоохранители выяснили, что сотрудники «СОКБ» действительно нарушили закон, сообщили в пресс-службе прокуратуры ЯНАО.

«Установлено, что 15 июня 2022 г. молодой человек обратился в приемное отделение ГБУЗ „СОКБ“ в связи с травмой носа. Пациент осмотрен дежурным медбратом, в связи с отсутствием признаков нарушения носового дыхания и носового кровотечения направлен на прием к врачу-оториноларингологу в поликлинику. Вопреки требованиям закона и должностной инструкции медбратом не проведена регистрация обращения пациента в приемное отделение больницы, а также не осуществлен вызов к пациенту дежурного врача по профилю для оказания необходимой медицинской помощи», — сообщили в своем telegram-канале представители ведомства.

Сейчас прокурор города внес главному врачу «Салехардской окружной клинической больницы» представление об устранении нарушений закона. Привлечение виновного к ответственности и реагирование на требование прокурора будут контролировать сотрудники прокуратуры.

Ранее URA.RU сообщало, что жителю ЯНАО отказали в медицинской помощи, назвав его «заразным». Сотрудники больницы отказали молодому человеку в помощи, потребовав медосмотр.