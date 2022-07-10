Челябинский рабочий погиб в бетономешалке дорожного подрядчика

Рабочий полез очищать кузов бетономешалки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске разнорабочий крупного подрядчика по ремонту дорог погиб при очистке кузова бетономешалки. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Инцидент произошел утром 10 июля в Ленинском районе Челябинска на одной из площадок предприятия ООО „УралДорСтрой“ (ООО „УДС“). 24-летний разнорабочий проводил работы по очистке кузова-центрифуги в бетономешалке с нарушением техники безопасности. В результате он получил тяжелые травмы и был доставлен в горбольницу № 9, где скончался», — рассказал источник.

По данным СБИС, ООО «УДС» принадлежит Нверу Колозяну. Компания — один из крупнейших региональных подрядчиков по ремонту и обслуживанию автомобильных дорог. Только за 2021—2022 год фирма получила контракты на 2,6 млрд рублей. Большая часть из них — заключена с миндортрансом Челябинской области. Эта фирма строит за 465 млн дорогу между поселками Париж и Джабык, деньги на которую выделены из федерального бюджета по личному распоряжению президента РФ Владимира Путина.

В пресс-службе Следственного управления СКР по Челябинской области комментарий по несчастному случаю предоставят позднее. В ООО «УДС» по указанным в открытом доступе телефонам на звонок не ответили.