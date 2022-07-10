10 июля 2022
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Губернатор Шумков заявил об обновлении курганского курорта

© Служба новостей «URA.RU»
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Закрытие пляжа Голубые озера. Курган , отпуск, загар, лето, голубые озера, женщина, плавание, отдых, купание
Курганский санаторий ждет обновление Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что курорт «Сосновая роща» в Звериноголовском округе, ждет обновление. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«По завершении модернизации основных объектов курорта „Озеро Медвежье“ рассмотрим комплексную модернизацию и курорта „Сосновая роща“», — сообщил Шумков. Он также сообщил, что в регионе готовят программу модернизации оздоровительных лагерей. За полтора-два года планируют обновить девять крупных объектов.

Санатории «Озеро Медвежье» и «Сосновая роща» являются государственными. URA.RU писало, что осенью 2021 года АО «Курорты Зауралья», управлявшее региональными санаториями, вошло в состав АО «Курганфармация», которое управляет крупной сетью аптек. Тогда власти региона заявляли URA.RU, что решение принято, чтобы сохранить санаторно-курортную базу региона.

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что курорт «Сосновая роща» в Звериноголовском округе, ждет обновление. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале. «По завершении модернизации основных объектов курорта „Озеро Медвежье“ рассмотрим комплексную модернизацию и курорта „Сосновая роща“», — сообщил Шумков. Он также сообщил, что в регионе готовят программу модернизации оздоровительных лагерей. За полтора-два года планируют обновить девять крупных объектов. Санатории «Озеро Медвежье» и «Сосновая роща» являются государственными. URA.RU писало, что осенью 2021 года АО «Курорты Зауралья», управлявшее региональными санаториями, вошло в состав АО «Курганфармация», которое управляет крупной сетью аптек. Тогда власти региона заявляли URA.RU, что решение принято, чтобы сохранить санаторно-курортную базу региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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