Губернатор Шумков заявил об обновлении курганского курорта

Курганский санаторий ждет обновление Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал, что курорт «Сосновая роща» в Звериноголовском округе, ждет обновление. Об этом глава региона сообщил в своем telegram-канале.

«По завершении модернизации основных объектов курорта „Озеро Медвежье“ рассмотрим комплексную модернизацию и курорта „Сосновая роща“», — сообщил Шумков. Он также сообщил, что в регионе готовят программу модернизации оздоровительных лагерей. За полтора-два года планируют обновить девять крупных объектов.

Санатории «Озеро Медвежье» и «Сосновая роща» являются государственными. URA.RU писало, что осенью 2021 года АО «Курорты Зауралья», управлявшее региональными санаториями, вошло в состав АО «Курганфармация», которое управляет крупной сетью аптек. Тогда власти региона заявляли URA.RU, что решение принято, чтобы сохранить санаторно-курортную базу региона.