В ЯНАО назвали, на какую работу устроиться проще всего

Сложнее всего найти работу в сфере управление персоналом, бухгалтерия и юриспруденция. Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Конкуренция за рабочие места среди жителей ЯНАО за месяц снизилась. Как рассказали URA.RU представители сервиса по подбору персонала hh.ru, легче всего трудоустроиться в регионе в таких сферах, как домашний персонал, рестораны и туризм, а также фитнес и спорт.

«Конкуренция за рабочие места среди соискателей Ямало-Ненецкого автономного округа снизилась: если в мае на одну вакансию приходилось 4,4 активных резюме, то в июне — уже 3,8. Для сравнения: в целом по России на одну вакансию приходится 5,3 резюме, по Уральскому федеральному округу — 4,4», — по данным hh.ru, крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга.

Также в агентстве добавили, что сегодня в ЯНАО проще всего трудоустроиться в профессиональных сферах «Домашний персонал» (0,3 резюме на вакансию), «Туризм, гостиницы, рестораны» (0,4), «Спорт, фитнес, красота» (0,5), «Строительство, недвижимость» (0,7), «Продажи» (0,8), «Медицина, фармацевтика» (0,9), «Наука, образование» (1), «Банки, инвестиции» (1) — именно здесь наблюдается самая низкая конкуренция среди соискателей, имеет место выраженный кадровый дефицит. В нескольких профессиональных сферах наблюдается повышенная конкуренция соискателей за рабочие места. В частности, это «Управление персоналом» (8,1 резюме на вакансию), «Бухгалтерия» (9,4) и «Юристы» (11,9).

URA.RU

Ранее URA.RU сообщало, что в регионе возрастным работникам платят, как молодым коллегам. ЯНАО вошел в число регионов, в которых значения зарплат у людей предпенсионного возраста и молодежи имеют минимальную разницу.

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