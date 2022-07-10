Бесплатных мест в главном курганском вузе стало больше

В Курганском госуниверситете увеличили количество бюджетных мест в магистратуре Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганском государственном университете (КГУ) увеличили количество бюджетных мест в магистратуре. Их распределили на три направления. Информация размещена на официальном сайте вуза.

«Министерство науки и высшего образования РФ в полном объеме удовлетворило запрос университета и выделило около 30 бюджетных дополнительных мест. Всего в этом году по магистерским программам КГУ предложит абитуриентам более 120 бюджетных мест», — указано в сообщении. Бесплатные места распределили по направлениям «Программная инженерия», «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов», «История».

В вузе отметили, что магистранты будут учиться по новому профилю «Западная Сибирь в контексте российской истории». На направлении «Программная инженерия» будут готовить бизнес-аналитиков, специалистов по интеллектуальной обработке данных, data-инженеров. На направлении «Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» будут учить специалистов по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей, разработке мер по повышению эффективности эксплуатации транспортно-технологических комплексов.

Создание доступной системы высшего профессионального образования — одна из целей правительства России. Сбалансированная система «воспитания» новых исследователей и разработчиков и повышение квалификации управленцев в сфере науки и высшего образования являются залогом стабильного будущего страны. Для этого в России строятся университетские кампусы, создаются научные центры и лаборатории, оказывается поддержка ученым, ежегодно увеличивается число бюджетных мест в вузах.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам