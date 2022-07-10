10 июля 2022

Двух свердловчан начнут судить за продажу пистолетов-пулеметов

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Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носкову Александру. Курган, арест, тюрьма, конвой, наручники, задержание, преступление, криминал, опг
Суд над свердловчанами пройдет в Каменске-Уральском Фото:

Двух свердловчан, продававших самодельные пистолеты-пулеметы и патроны к ним, будут судить в Каменск-Уральском. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

«Согласно разработанному злоумышленником плану, огнестрельное оружие и боеприпасы для последующего сбыта должны были приобретаться у неустановленных лиц на территории Свердловской области», — сообщили в пресс-службе. Там подчеркнули, что двое мужчин продали самодельные пистолеты-пулеметы и заводские патроны к ним в Белоярском городском округе.

Предположительно, свердловчане покупали оружие для перепродажи у неизвестного правоохранителям человека. Его дело будут рассматривать отдельно. Следствие считает, что оружие до непосредственной продажи хранилось дома у свердловчан. Его сбывали за 150-200 тысяч рублей.

В апреле силовики ФСБ провели массовые рейды по изъятию огнестрельного оружия. Они забрали 21 пулемет, 30 автоматов, 55 пистолетов-пулеметов, 224 винтовки, а также свыше 50 кг взрывчатки, 279 детонаторов, 67 ручных гранат, 30 артиллерийских боеприпасов, более 38 000 патронов

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Двух свердловчан, продававших самодельные пистолеты-пулеметы и патроны к ним, будут судить в Каменск-Уральском. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. «Согласно разработанному злоумышленником плану, огнестрельное оружие и боеприпасы для последующего сбыта должны были приобретаться у неустановленных лиц на территории Свердловской области», — сообщили в пресс-службе. Там подчеркнули, что двое мужчин продали самодельные пистолеты-пулеметы и заводские патроны к ним в Белоярском городском округе. Предположительно, свердловчане покупали оружие для перепродажи у неизвестного правоохранителям человека. Его дело будут рассматривать отдельно. Следствие считает, что оружие до непосредственной продажи хранилось дома у свердловчан. Его сбывали за 150-200 тысяч рублей. В апреле силовики ФСБ провели массовые рейды по изъятию огнестрельного оружия. Они забрали 21 пулемет, 30 автоматов, 55 пистолетов-пулеметов, 224 винтовки, а также свыше 50 кг взрывчатки, 279 детонаторов, 67 ручных гранат, 30 артиллерийских боеприпасов, более 38 000 патронов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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