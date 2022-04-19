ФСБ раскрыла подпольную сеть оружейников в уральских регионах

19 апреля 2022 в 13:23 Размер текста - 17 +

В кустарных мастерских собирали пистолеты, пулеметы и делали взрывчатку Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сотрудники ФСБ России вместе с полицией и Росгвардией провели рейд по подпольным оружейным мастерским в российских городах и изъяли пистолеты, пулеметы и боеприпасы. Свердловская, Тюменская, Челябинская и Курганская области тоже оказались в списке регионов, где проводились оперативные мероприятия, сообщает центр общественных связей ФСБ. «Пресечена преступная деятельность 92 граждан в 33 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — следует из сообщения на сайте ведомства. Кроме Свердловской области, в список регионов, где проходили рейды, попали Тюменская, Челябинская, Курганская области, а также Москва и Санкт-Петербург. В ходе рейда силовики изъяли из оборота 560 единиц огнестрельного оружия, 21 пулемет, 30 автоматов, 55 пистолетов-пулеметов, 224 винтовки, а также свыше 50 кг взрывчатки, 279 детонаторов, 67 ручных гранат, 30 артиллерийских боеприпасов, более 38 000 патронов, 100 приборов для бесшумной стрельбы и комплектующие огнестрельного оружия. Всего силовики пресекли работу 38 подпольных мастерских по производству оружия. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на свердловский telegram-канал «Екатское Чтиво» .

Сотрудники ФСБ России вместе с полицией и Росгвардией провели рейд по подпольным оружейным мастерским в российских городах и изъяли пистолеты, пулеметы и боеприпасы. Свердловская, Тюменская, Челябинская и Курганская области тоже оказались в списке регионов, где проводились оперативные мероприятия, сообщает центр общественных связей ФСБ. «Пресечена преступная деятельность 92 граждан в 33 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — следует из сообщения на сайте ведомства. Кроме Свердловской области, в список регионов, где проходили рейды, попали Тюменская, Челябинская, Курганская области, а также Москва и Санкт-Петербург. В ходе рейда силовики изъяли из оборота 560 единиц огнестрельного оружия, 21 пулемет, 30 автоматов, 55 пистолетов-пулеметов, 224 винтовки, а также свыше 50 кг взрывчатки, 279 детонаторов, 67 ручных гранат, 30 артиллерийских боеприпасов, более 38 000 патронов, 100 приборов для бесшумной стрельбы и комплектующие огнестрельного оружия. Всего силовики пресекли работу 38 подпольных мастерских по производству оружия.