ФСБ раскрыла подпольную сеть оружейников в уральских регионах

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В кустарных мастерских собирали пистолеты, пулеметы и делали взрывчатку Фото:

Сотрудники ФСБ России вместе с полицией и Росгвардией провели рейд по подпольным оружейным мастерским в российских городах и изъяли пистолеты, пулеметы и боеприпасы. Свердловская, Тюменская, Челябинская и Курганская области тоже оказались в списке регионов, где проводились оперативные мероприятия, сообщает центр общественных связей ФСБ.

«Пресечена преступная деятельность 92 граждан в 33 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — следует из сообщения на сайте ведомства. Кроме Свердловской области, в список регионов, где проходили рейды, попали Тюменская, Челябинская, Курганская области, а также Москва и Санкт-Петербург.

В ходе рейда силовики изъяли из оборота 560 единиц огнестрельного оружия, 21 пулемет, 30 автоматов, 55 пистолетов-пулеметов, 224 винтовки, а также свыше 50 кг взрывчатки, 279 детонаторов, 67 ручных гранат, 30 артиллерийских боеприпасов, более 38 000 патронов, 100 приборов для бесшумной стрельбы и комплектующие огнестрельного оружия. Всего силовики пресекли работу 38 подпольных мастерских по производству оружия.

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Сотрудники ФСБ России вместе с полицией и Росгвардией провели рейд по подпольным оружейным мастерским в российских городах и изъяли пистолеты, пулеметы и боеприпасы. Свердловская, Тюменская, Челябинская и Курганская области тоже оказались в списке регионов, где проводились оперативные мероприятия, сообщает центр общественных связей ФСБ. «Пресечена преступная деятельность 92 граждан в 33 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту», — следует из сообщения на сайте ведомства. Кроме Свердловской области, в список регионов, где проходили рейды, попали Тюменская, Челябинская, Курганская области, а также Москва и Санкт-Петербург. В ходе рейда силовики изъяли из оборота 560 единиц огнестрельного оружия, 21 пулемет, 30 автоматов, 55 пистолетов-пулеметов, 224 винтовки, а также свыше 50 кг взрывчатки, 279 детонаторов, 67 ручных гранат, 30 артиллерийских боеприпасов, более 38 000 патронов, 100 приборов для бесшумной стрельбы и комплектующие огнестрельного оружия. Всего силовики пресекли работу 38 подпольных мастерских по производству оружия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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