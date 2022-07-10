В Челябинск санавиацией доставили ребенка с тяжелыми травмами

11 июля 2022 в 13:31 Размер текста - 17 +

Двухлетнему мальчику потребовалась экстренная помощь Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Двухлетний ребенок из Магнитогорска получил тяжелую травму головы, упав с лестницы. Санавиацией малыша экстренно доставили в Челябинскую областную детскую больницу, сообщил источник URA.RU в медицинских кругах. «Ребенок получил перелом темени вечером 10 июля, когда спускался с лестницы в подъезде, шел вместе с родителями. Состояние тяжелое, сначала его увезли в больницу в Магнитогорске, затем доставили в Челябинск» — рассказал источник. В пресс-службе минздрава региона информацию прокомментируют позднее. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области URA.RU сообщили, что сообщение о получении травм мальчиком зарегистрировано. На место выезжали сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних. Вины родителей в случившемся нет. Обновлено в 14:05: Как сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава региона, ребенок находится в медицинской организации в состоянии средней степени тяжести под контролем врачей. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Двухлетний ребенок из Магнитогорска получил тяжелую травму головы, упав с лестницы. Санавиацией малыша экстренно доставили в Челябинскую областную детскую больницу, сообщил источник URA.RU в медицинских кругах. «Ребенок получил перелом темени вечером 10 июля, когда спускался с лестницы в подъезде, шел вместе с родителями. Состояние тяжелое, сначала его увезли в больницу в Магнитогорске, затем доставили в Челябинск» — рассказал источник. В пресс-службе минздрава региона информацию прокомментируют позднее. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области URA.RU сообщили, что сообщение о получении травм мальчиком зарегистрировано. На место выезжали сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних. Вины родителей в случившемся нет. Обновлено в 14:05: Как сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава региона, ребенок находится в медицинской организации в состоянии средней степени тяжести под контролем врачей. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.