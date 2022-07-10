10 июля 2022
09 июля 2022

В Челябинск санавиацией доставили ребенка с тяжелыми травмами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сабантуй в Калачево. Челябинск, минздрав, вертолет, медицина катастроф
Двухлетнему мальчику потребовалась экстренная помощь Фото:

Двухлетний ребенок из Магнитогорска получил тяжелую травму головы, упав с лестницы. Санавиацией малыша экстренно доставили в Челябинскую областную детскую больницу, сообщил источник URA.RU в медицинских кругах.

«Ребенок получил перелом темени вечером 10 июля, когда спускался с лестницы в подъезде, шел вместе с родителями. Состояние тяжелое, сначала его увезли в больницу в Магнитогорске, затем доставили в Челябинск» — рассказал источник.

В пресс-службе минздрава региона информацию прокомментируют позднее. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области URA.RU сообщили, что сообщение о получении травм мальчиком зарегистрировано. На место выезжали сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних. Вины родителей в случившемся нет.

Обновлено в 14:05:

Как сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава региона, ребенок находится в медицинской организации в состоянии средней степени тяжести под контролем врачей. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».

Двухлетний ребенок из Магнитогорска получил тяжелую травму головы, упав с лестницы. Санавиацией малыша экстренно доставили в Челябинскую областную детскую больницу, сообщил источник URA.RU в медицинских кругах. «Ребенок получил перелом темени вечером 10 июля, когда спускался с лестницы в подъезде, шел вместе с родителями. Состояние тяжелое, сначала его увезли в больницу в Магнитогорске, затем доставили в Челябинск» — рассказал источник. В пресс-службе минздрава региона информацию прокомментируют позднее. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области URA.RU сообщили, что сообщение о получении травм мальчиком зарегистрировано. На место выезжали сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних. Вины родителей в случившемся нет. Обновлено в 14:05: Как сообщили URA.RU в пресс-службе минздрава региона, ребенок находится в медицинской организации в состоянии средней степени тяжести под контролем врачей. Ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...