В пермском Политехе назвали самые популярные специальности

11 июля 2022 в 14:06 Размер текста - 17 +

Выпускники школ выбирают будущие специальности (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В пермском Политехе (ПНИПУ) подвели предварительные итоги приемной кампании и назвали самые востребованные у абитуриентов факультеты и специальности. Больше всего заявлений о поступлении выпускники подали на электротехнический, горно-нефтяной и гуманитарный факультеты. «Самыми популярными по предварительным итогам приемной кампании этого года стали электротехнический (2843 заявления), горно-нефтяной (2195) и гуманитарный (1478). Так, большим спросом пользуются следующие направления подготовки: „Программная инженерия“, „Биотехнология“, „Строительство“, „Нефтегазовое дело“, „Проектирование авиационных и ракетных двигателей“ и „Информационные системы и технологии“», — сообщили URA.RU в вузе. Всего в ПНИПУ подано 8292 заявления. Они приходят из Калининграда, Уфы, Казани, Владивостока, Сургута, Когалыма, Санкт-Петербурга, Махачкалы, Екатеринбурга и других городов России. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В пермском Политехе (ПНИПУ) подвели предварительные итоги приемной кампании и назвали самые востребованные у абитуриентов факультеты и специальности. Больше всего заявлений о поступлении выпускники подали на электротехнический, горно-нефтяной и гуманитарный факультеты. «Самыми популярными по предварительным итогам приемной кампании этого года стали электротехнический (2843 заявления), горно-нефтяной (2195) и гуманитарный (1478). Так, большим спросом пользуются следующие направления подготовки: „Программная инженерия“, „Биотехнология“, „Строительство“, „Нефтегазовое дело“, „Проектирование авиационных и ракетных двигателей“ и „Информационные системы и технологии“», — сообщили URA.RU в вузе. Всего в ПНИПУ подано 8292 заявления. Они приходят из Калининграда, Уфы, Казани, Владивостока, Сургута, Когалыма, Санкт-Петербурга, Махачкалы, Екатеринбурга и других городов России.