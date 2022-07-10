10 июля 2022
09 июля 2022

В пермском Политехе назвали самые популярные специальности

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная линейка студентов КГУ в ЦПКиО. Курган, ученики, студенты
Выпускники школ выбирают будущие специальности (архивное фото) Фото:

В пермском Политехе (ПНИПУ) подвели предварительные итоги приемной кампании и назвали самые востребованные у абитуриентов факультеты и специальности. Больше всего заявлений о поступлении выпускники подали на электротехнический, горно-нефтяной и гуманитарный факультеты.

«Самыми популярными по предварительным итогам приемной кампании этого года стали электротехнический (2843 заявления), горно-нефтяной (2195) и гуманитарный (1478). Так, большим спросом пользуются следующие направления подготовки: „Программная инженерия“, „Биотехнология“, „Строительство“, „Нефтегазовое дело“, „Проектирование авиационных и ракетных двигателей“ и „Информационные системы и технологии“», — сообщили URA.RU в вузе.

Всего в ПНИПУ подано 8292 заявления. Они приходят из Калининграда, Уфы, Казани, Владивостока, Сургута, Когалыма, Санкт-Петербурга, Махачкалы, Екатеринбурга и других городов России.

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В пермском Политехе (ПНИПУ) подвели предварительные итоги приемной кампании и назвали самые востребованные у абитуриентов факультеты и специальности. Больше всего заявлений о поступлении выпускники подали на электротехнический, горно-нефтяной и гуманитарный факультеты. «Самыми популярными по предварительным итогам приемной кампании этого года стали электротехнический (2843 заявления), горно-нефтяной (2195) и гуманитарный (1478). Так, большим спросом пользуются следующие направления подготовки: „Программная инженерия“, „Биотехнология“, „Строительство“, „Нефтегазовое дело“, „Проектирование авиационных и ракетных двигателей“ и „Информационные системы и технологии“», — сообщили URA.RU в вузе. Всего в ПНИПУ подано 8292 заявления. Они приходят из Калининграда, Уфы, Казани, Владивостока, Сургута, Когалыма, Санкт-Петербурга, Махачкалы, Екатеринбурга и других городов России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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