В Свердловской области начали гореть леса из-за молний

Горит лес в Серовском городском округе после удара молнии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Свердловской области начали гореть леса. Спасателям приходится тушить по 2-3 пожара в день. Об этом URA.RU сообщил исполняющий обязанности директора ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов» Владимир Лютов.

«Горит лес в Серовском городском округе. Возгорание началось после удара молнии. Ближайший населенный пункт, Серов, находится в 100 километрах. Угрозы для людей нет», — отметил Лютов.

По его словам, сейчас нагрузка на спасателей низкая. «В Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность. Сейчас ты тушим в среднем по 2-3 пожара в день. Нагрузка на спасателей небольшая», — резюмировал он.

Ранее URA.RU писало, что синоптики объявили о неблагоприятных метеорологических условиях в Свердловской области. То есть, в случае возникновения лесных пожаров, из-за дыма станет нечем дышать. Смог продержится около пяти дней. С 16 июля начнется похолодание, а с 18 июля вновь пойдут дожди.