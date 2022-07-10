10 июля 2022

В Свердловской области начали гореть леса из-за молний

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в Малиновке. Курган, пожар, задымление, огонь, лесной пожар, смог , дым, трава
Горит лес в Серовском городском округе после удара молнии Фото:

В Свердловской области начали гореть леса. Спасателям приходится тушить по 2-3 пожара в день. Об этом URA.RU сообщил исполняющий обязанности директора ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов» Владимир Лютов.

«Горит лес в Серовском городском округе. Возгорание началось после удара молнии. Ближайший населенный пункт, Серов, находится в 100 километрах. Угрозы для людей нет», — отметил Лютов.

По его словам, сейчас нагрузка на спасателей низкая. «В Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность. Сейчас ты тушим в среднем по 2-3 пожара в день. Нагрузка на спасателей небольшая», — резюмировал он.

Ранее URA.RU писало, что синоптики объявили о неблагоприятных метеорологических условиях в Свердловской области. То есть, в случае возникновения лесных пожаров, из-за дыма станет нечем дышать. Смог продержится около пяти дней. С 16 июля начнется похолодание, а с 18 июля вновь пойдут дожди.

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В Свердловской области начали гореть леса. Спасателям приходится тушить по 2-3 пожара в день. Об этом URA.RU сообщил исполняющий обязанности директора ГБУ СО «Уральская база авиационной охраны лесов» Владимир Лютов. «Горит лес в Серовском городском округе. Возгорание началось после удара молнии. Ближайший населенный пункт, Серов, находится в 100 километрах. Угрозы для людей нет», — отметил Лютов. По его словам, сейчас нагрузка на спасателей низкая. «В Свердловской области сохраняется высокая пожарная опасность. Сейчас ты тушим в среднем по 2-3 пожара в день. Нагрузка на спасателей небольшая», — резюмировал он. Ранее URA.RU писало, что синоптики объявили о неблагоприятных метеорологических условиях в Свердловской области. То есть, в случае возникновения лесных пожаров, из-за дыма станет нечем дышать. Смог продержится около пяти дней. С 16 июля начнется похолодание, а с 18 июля вновь пойдут дожди.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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