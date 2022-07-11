В Екатеринбурге перекроют две центральные улицы. Инфографика

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Виды города. Пермь, рельсы, стрелка, рабочий, ремонт трамвайных путей
В Екатеринбурге строители закроют движение транспорта на перекрестке проспекта Ленина и улицы Хохрякова Фото:

В Екатеринбурге строители закроют движение транспорта на перекрестке проспекта Ленина и улицы Хохрякова с 30 июля по 1 августа 2022 года. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.

«В связи с проведением ремонта трамвайных путей на перекрестке проспекта Ленина и улицы Хохрякова будет закрыто движение трамваев, идущих по маршрутам №№ 2, 6, 13, 15, 18, 26, по проспекту Ленина от остановки „Площадь Коммунаров“ до остановки „Оперный театр“. Движение будет зарыто в обоих направлениях», — сказано в сообщении.

Также на данном участке будет ограничено движение автотранспорта. На время ремонта машины поедут по улицам: Хохрякова, Вайнера, Антона Валека и проспекту Ленина. Для обеспечения безопасности дорожного движения эксперты установят указатели и знаки.

Ранее агентство писало, что нечетная сторона улицы Серафимы Дерябиной, являющаяся главным выездом из Академического, будет перекрыта с 2 июня 2022 года по 31 августа 2022 года. Движение закрыто в связи с реконструкцией дорожного полотна и строительством новой трамвайной линии в Академический район.

Перекрытие дорог в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге строители закроют движение транспорта на перекрестке проспекта Ленина и улицы Хохрякова с 30 июля по 1 августа 2022 года. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «В связи с проведением ремонта трамвайных путей на перекрестке проспекта Ленина и улицы Хохрякова будет закрыто движение трамваев, идущих по маршрутам №№ 2, 6, 13, 15, 18, 26, по проспекту Ленина от остановки „Площадь Коммунаров“ до остановки „Оперный театр“. Движение будет зарыто в обоих направлениях», — сказано в сообщении. Также на данном участке будет ограничено движение автотранспорта. На время ремонта машины поедут по улицам: Хохрякова, Вайнера, Антона Валека и проспекту Ленина. Для обеспечения безопасности дорожного движения эксперты установят указатели и знаки. Ранее агентство писало, что нечетная сторона улицы Серафимы Дерябиной, являющаяся главным выездом из Академического, будет перекрыта с 2 июня 2022 года по 31 августа 2022 года. Движение закрыто в связи с реконструкцией дорожного полотна и строительством новой трамвайной линии в Академический район.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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