В Екатеринбурге строители закроют движение транспорта на перекрестке проспекта Ленина и улицы Хохрякова с 30 июля по 1 августа 2022 года. Об этом URA.RU сообщили в администрации города.
«В связи с проведением ремонта трамвайных путей на перекрестке проспекта Ленина и улицы Хохрякова будет закрыто движение трамваев, идущих по маршрутам №№ 2, 6, 13, 15, 18, 26, по проспекту Ленина от остановки „Площадь Коммунаров“ до остановки „Оперный театр“. Движение будет зарыто в обоих направлениях», — сказано в сообщении.
Также на данном участке будет ограничено движение автотранспорта. На время ремонта машины поедут по улицам: Хохрякова, Вайнера, Антона Валека и проспекту Ленина. Для обеспечения безопасности дорожного движения эксперты установят указатели и знаки.
Ранее агентство писало, что нечетная сторона улицы Серафимы Дерябиной, являющаяся главным выездом из Академического, будет перекрыта с 2 июня 2022 года по 31 августа 2022 года. Движение закрыто в связи с реконструкцией дорожного полотна и строительством новой трамвайной линии в Академический район.
Перекрытие дорог в Екатеринбурге
Инфографика: URA.RU
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В Екатеринбурге строители закроют движение транспорта на перекрестке проспекта Ленина и улицы Хохрякова с 30 июля по 1 августа 2022 года. Об этом URA.RU сообщили в администрации города. «В связи с проведением ремонта трамвайных путей на перекрестке проспекта Ленина и улицы Хохрякова будет закрыто движение трамваев, идущих по маршрутам №№ 2, 6, 13, 15, 18, 26, по проспекту Ленина от остановки „Площадь Коммунаров“ до остановки „Оперный театр“. Движение будет зарыто в обоих направлениях», — сказано в сообщении. Также на данном участке будет ограничено движение автотранспорта. На время ремонта машины поедут по улицам: Хохрякова, Вайнера, Антона Валека и проспекту Ленина. Для обеспечения безопасности дорожного движения эксперты установят указатели и знаки. Ранее агентство писало, что нечетная сторона улицы Серафимы Дерябиной, являющаяся главным выездом из Академического, будет перекрыта с 2 июня 2022 года по 31 августа 2022 года. Движение закрыто в связи с реконструкцией дорожного полотна и строительством новой трамвайной линии в Академический район.