16 мая 2022

Главную дорогу из Академического закроют еще на 3 месяца. Карта

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Перекрытие развязки на Луганская-Базовый. Екатеринбург, дорожные работы, перекрытие дороги, ремонт дороги, дорожные ограждения, улица луганская, ограничение движения
На новом участке продолжится строительство трамвайной ветки Фото:

Нечетная сторона улицы Серафимы Дерябиной, являющаяся главным выездом из Академического, будет перекрыта с 2 июня 2022 года по 31 августа 2022 года. Об этом говорится на карте перекрытий, опубликованной на сайте администрации Екатеринбурга.

«Движение закрыто в связи с реконструкцией дорожного полотна и строительством новой трамвайной линии в Академический район. Подрядчик — АО „Трест Уралтрансспецстрой“», — говорится в описании перекрытия.

Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утверждал, что движение по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной будет открыто не позднее середины мая. Он подчеркивал, что строители выполняют работы в срок. Но потом он предупредил о продлении срока строительных дорог — до 1 июня.

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Нечетная сторона улицы Серафимы Дерябиной, являющаяся главным выездом из Академического, будет перекрыта с 2 июня 2022 года по 31 августа 2022 года. Об этом говорится на карте перекрытий, опубликованной на сайте администрации Екатеринбурга. «Движение закрыто в связи с реконструкцией дорожного полотна и строительством новой трамвайной линии в Академический район. Подрядчик — АО „Трест Уралтрансспецстрой“», — говорится в описании перекрытия. Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утверждал, что движение по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной будет открыто не позднее середины мая. Он подчеркивал, что строители выполняют работы в срок. Но потом он предупредил о продлении срока строительных дорог — до 1 июня.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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