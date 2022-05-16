Нечетная сторона улицы Серафимы Дерябиной, являющаяся главным выездом из Академического, будет перекрыта с 2 июня 2022 года по 31 августа 2022 года. Об этом говорится на карте перекрытий, опубликованной на сайте администрации Екатеринбурга.
«Движение закрыто в связи с реконструкцией дорожного полотна и строительством новой трамвайной линии в Академический район. Подрядчик — АО „Трест Уралтрансспецстрой“», — говорится в описании перекрытия.
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Нечетная сторона улицы Серафимы Дерябиной, являющаяся главным выездом из Академического, будет перекрыта с 2 июня 2022 года по 31 августа 2022 года. Об этом говорится на карте перекрытий, опубликованной на сайте администрации Екатеринбурга. «Движение закрыто в связи с реконструкцией дорожного полотна и строительством новой трамвайной линии в Академический район. Подрядчик — АО „Трест Уралтрансспецстрой“», — говорится в описании перекрытия. Ранее мэр Екатеринбурга Алексей Орлов утверждал, что движение по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной будет открыто не позднее середины мая. Он подчеркивал, что строители выполняют работы в срок. Но потом он предупредил о продлении срока строительных дорог — до 1 июня.