В России создадут Федеральный реестр долгостроев

11 июля 2022 в 16:23 Размер текста - 17 +

По словам Михаила Мишустина, данное решение позволит усилить координацию и ускорить процесс введения объектов в эксплуатацию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство РФ ведет работу над созданием федерального реестра долгостроев. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. По словам Мишустина, данное решение позволит усилить координацию и ускорить процесс введения объектов в эксплуатацию. Благодаря реестру можно будет активизировать процесс перевода объектов в число готовых и оперативно решать все формальности. «Каждый из них требует отдельного решения с учетом специфики. К тому же среди них много больниц, поликлиник, детских садиков и других объектов социальной инфраструктуры, тех, которые ждут люди», — сказал Михаил Мишустин по поводу долгостроев. Ранее URA.RU сообщало, что в правительстве разрабатывают новую социально-экономическую программу — модель развития страны в сложившейся геополитической реальности. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в кабмине. По информации инсайдеров, на данный момент власти стремятся определить, каким образом будет достигаться технологический суверенитет в разных сферах: медицине, IT и промышленности. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Правительство РФ ведет работу над созданием федерального реестра долгостроев. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. По словам Мишустина, данное решение позволит усилить координацию и ускорить процесс введения объектов в эксплуатацию. Благодаря реестру можно будет активизировать процесс перевода объектов в число готовых и оперативно решать все формальности. «Каждый из них требует отдельного решения с учетом специфики. К тому же среди них много больниц, поликлиник, детских садиков и других объектов социальной инфраструктуры, тех, которые ждут люди», — сказал Михаил Мишустин по поводу долгостроев. Ранее URA.RU сообщало, что в правительстве разрабатывают новую социально-экономическую программу — модель развития страны в сложившейся геополитической реальности. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в кабмине. По информации инсайдеров, на данный момент власти стремятся определить, каким образом будет достигаться технологический суверенитет в разных сферах: медицине, IT и промышленности.