В России создадут Федеральный реестр долгостроев

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Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мишустин михаил
По словам Михаила Мишустина, данное решение позволит усилить координацию и ускорить процесс введения объектов в эксплуатацию Фото:

Правительство РФ ведет работу над созданием федерального реестра долгостроев. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

По словам Мишустина, данное решение позволит усилить координацию и ускорить процесс введения объектов в эксплуатацию. Благодаря реестру можно будет активизировать процесс перевода объектов в число готовых и оперативно решать все формальности.

«Каждый из них требует отдельного решения с учетом специфики. К тому же среди них много больниц, поликлиник, детских садиков и других объектов социальной инфраструктуры, тех, которые ждут люди», — сказал Михаил Мишустин по поводу долгостроев.

Ранее URA.RU сообщало, что в правительстве разрабатывают новую социально-экономическую программу — модель развития страны в сложившейся геополитической реальности. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в кабмине. По информации инсайдеров, на данный момент власти стремятся определить, каким образом будет достигаться технологический суверенитет в разных сферах: медицине, IT и промышленности.

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Правительство РФ ведет работу над созданием федерального реестра долгостроев. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. По словам Мишустина, данное решение позволит усилить координацию и ускорить процесс введения объектов в эксплуатацию. Благодаря реестру можно будет активизировать процесс перевода объектов в число готовых и оперативно решать все формальности. «Каждый из них требует отдельного решения с учетом специфики. К тому же среди них много больниц, поликлиник, детских садиков и других объектов социальной инфраструктуры, тех, которые ждут люди», — сказал Михаил Мишустин по поводу долгостроев. Ранее URA.RU сообщало, что в правительстве разрабатывают новую социально-экономическую программу — модель развития страны в сложившейся геополитической реальности. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в кабмине. По информации инсайдеров, на данный момент власти стремятся определить, каким образом будет достигаться технологический суверенитет в разных сферах: медицине, IT и промышленности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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