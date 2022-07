Правительство изменит российскую экономику после указаний Путина

Правительство готовит стратегию развития экономики РФ в новой реальности Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В правительстве разрабатывают новую социально-экономическую программу — модель развития страны в сложившейся геополитической реальности. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источники в кабмине. По информации инсайдеров, на данный момент власти стремятся определить, каким образом будет достигаться технологический суверенитет в разных сферах: медицине, IT и промышленности. «Отраслевые стратегии развития будут формироваться в несколько этапов <…> Во-первых, предстоит резюмировать, какие ограничения образовались в результате санкций. Во-вторых, определить, какие из этого вытекают риски и возможности. В-третьих, сформулировать задачи, которые предстоит решить в краткосрочной перспективе. В-четвертых, подготовить уже непосредственно основные сценарии развития экономики до 2030 года — с учетом итогов отраслевых сессий», — рассказал изданию федеральный чиновник. По словам источника в кабмине, с июня в правительстве под руководством премьер-министра Михаила Мишустина стартовали отраслевые стратегические сессии, задача которых — выявить слабые места и представить видение развития по конкретным направлениям. Главной целью трансформации инсайдер называет достижение суверенитета в медицине, IT, промышленности и других сферах экономики. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что в условиях санкций Россия будет искать самостоятельные решения и добиваться технологической независимости от Запада. Как позднее утверждал глава государства, для страны 2020-е годы станут временем укрепления суверенитета, в том числе в экономической сфере страны. Это предполагает, в том числе создание независимой финансовой системы. Мишустин также рассказывал о 4-х этапном плане импортозамещения в сфере IT. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия достигнет технологического суверенитета через 10-20 лет.

