Жителям ЯНАО вернут миллион рублей за капремонт

Жильцы не дождались ремонта дома и оплатили его сами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Администрация села Мужи Шурышкарского района ЯНАО отказалась возмещать деньги местным жителям, которые не дождавшись капремонта, произвели его за свой счет. Как сообщили представители окружной прокуратуры, после жалоб населения была проведена проверка и подан иск в суд, который встал на сторону надзорного органа.

«Администрацией МО Мужевское не принимались меры по содержанию жилого помещения по улице Юганская, дом 12 села Мужи. Лицами, проживающими в жилом помещении на основании договора социального найма, произведен капитальный ремонт за счет собственных средств. Однако затраченные денежные средства органом местного самоуправления жильцам не возмещались», — говорится на сайте прокуратуры ЯНАО.

Региональным ведомством ЯНАО направлен иск в суд о взыскании с администрации денежных средств на сумму более 900 тысяч рублей. Требования прокурора судом удовлетворены. Исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.

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