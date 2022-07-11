Пермяки не могут добиться газификации своих домов

11 июля 2022 в 17:27 Размер текста - 17 +

Газ должен быть проведен до конца года, но работы еще не начинались Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители поселка Пальники (Пермский край) не могут добиться проведения газа в свои дома несмотря на то, что находятся в программе догазификации и имеют заключенные договоры на проведение работ. В ситуацию вмешалось Пермское УФАС и проводит проверку. Договоры на подключение к газу жители поселка заключили еще в конце 2021 года, согласно документации, газ в дома должен быть проведен до конца 2022 года. На сегодняшний день работы по догазификации поселка не начаты, а одной из жительниц пришел отказ в подключении ее дома. «Сначала с нами заключили договоры и пообещали провести газ, а потом передумали и направили мне отказ в подведении газа. Мы направляли обращения по нашей ситуации везде, вплоть до администрации президента и отовсюду приходят отписки, нас вынуждают подавать заявки повторно. Надеемся, что УФАС разберется в нашей ситуации и газ все же проведут», — рассказала Наталья, жительница поселка. По словам женщины, большинство жителей сразу после заключения договора закупили и установили необходимое газовое внутридомовое оборудование. Некоторые для этого оформили кредиты, на обустройство каждый дом потратил от 200 до 400 тысяч рублей. Сейчас все это просто стоит, пермяки беспокоятся, что из-за отказа ООО «Горгазсервис» исполнять условия договора, они останутся без газа и будут вынуждены зимой отапливать свои дома электричеством. В ООО «Горгазсервис» сообщили, что не могут заниматься газификацией в Пальниках, поскольку с недавних пор не обслуживают данный газопровод, более того, представитель компании сказал, что не считает договор действующим, так как третья сторона договора свою подпись не поставила. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

Жители поселка Пальники (Пермский край) не могут добиться проведения газа в свои дома несмотря на то, что находятся в программе догазификации и имеют заключенные договоры на проведение работ. В ситуацию вмешалось Пермское УФАС и проводит проверку. Договоры на подключение к газу жители поселка заключили еще в конце 2021 года, согласно документации, газ в дома должен быть проведен до конца 2022 года. На сегодняшний день работы по догазификации поселка не начаты, а одной из жительниц пришел отказ в подключении ее дома. «Сначала с нами заключили договоры и пообещали провести газ, а потом передумали и направили мне отказ в подведении газа. Мы направляли обращения по нашей ситуации везде, вплоть до администрации президента и отовсюду приходят отписки, нас вынуждают подавать заявки повторно. Надеемся, что УФАС разберется в нашей ситуации и газ все же проведут», — рассказала Наталья, жительница поселка. По словам женщины, большинство жителей сразу после заключения договора закупили и установили необходимое газовое внутридомовое оборудование. Некоторые для этого оформили кредиты, на обустройство каждый дом потратил от 200 до 400 тысяч рублей. Сейчас все это просто стоит, пермяки беспокоятся, что из-за отказа ООО «Горгазсервис» исполнять условия договора, они останутся без газа и будут вынуждены зимой отапливать свои дома электричеством. В ООО «Горгазсервис» сообщили, что не могут заниматься газификацией в Пальниках, поскольку с недавних пор не обслуживают данный газопровод, более того, представитель компании сказал, что не считает договор действующим, так как третья сторона договора свою подпись не поставила.