Глава города в Харьковской области погиб из-за подрыва машины

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Мариуполь в период разбора завалов и осады завода Азовсталь. ДНР/Украина, последствия, украина, взрыв, мариуполь, война, разрушения, обстрел, СВО
В пресс-службе администрации сообщают, что это спланированный террористический акт (Архивное фото) Фото:

Глава администрации поселка Великий Бурлук в Харьковской области Евгений Юнаков погиб из-за подрыва машины. Об этом сообщили во временной гражданской администрации Харьковской области.

«Это спланированный террористический акт, организованный теми фашистами, которые сидят в украинском правительстве», — приводит ТАСС слова пресс-службы администрации. Ранее жители Херсона предотвратили покушение на главу Региона — помогли обезвредить бомбу, которую заложили украинские боевики. Граждане вовремя сообщили о взрывном устройстве. Об этом сообщает Военно-гражданская администрация Херсонской области.

Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Цель российской армии — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение граждан Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов.

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Глава администрации поселка Великий Бурлук в Харьковской области Евгений Юнаков погиб из-за подрыва машины. Об этом сообщили во временной гражданской администрации Харьковской области. «Это спланированный террористический акт, организованный теми фашистами, которые сидят в украинском правительстве», — приводит ТАСС слова пресс-службы администрации. Ранее жители Херсона предотвратили покушение на главу Региона — помогли обезвредить бомбу, которую заложили украинские боевики. Граждане вовремя сообщили о взрывном устройстве. Об этом сообщает Военно-гражданская администрация Херсонской области. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Цель российской армии — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение граждан Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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