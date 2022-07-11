Глава города в Харьковской области погиб из-за подрыва машины

Глава администрации поселка Великий Бурлук в Харьковской области Евгений Юнаков погиб из-за подрыва машины. Об этом сообщили во временной гражданской администрации Харьковской области.
«Это спланированный террористический акт, организованный теми фашистами, которые сидят в украинском правительстве», — приводит ТАСС слова пресс-службы администрации. Ранее жители Херсона предотвратили покушение на главу Региона — помогли обезвредить бомбу, которую заложили украинские боевики. Граждане вовремя сообщили о взрывном устройстве. Об этом сообщает Военно-гражданская администрация Херсонской области.
Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Цель российской армии — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение граждан Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.
Глава администрации поселка Великий Бурлук в Харьковской области Евгений Юнаков погиб из-за подрыва машины. Об этом сообщили во временной гражданской администрации Харьковской области. «Это спланированный террористический акт, организованный теми фашистами, которые сидят в украинском правительстве», — приводит ТАСС слова пресс-службы администрации. Ранее жители Херсона предотвратили покушение на главу Региона — помогли обезвредить бомбу, которую заложили украинские боевики. Граждане вовремя сообщили о взрывном устройстве. Об этом сообщает Военно-гражданская администрация Херсонской области. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Цель российской армии — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение граждан Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов.