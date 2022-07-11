Жители Херсона предотвратили покушение на главу региона

11 июля 2022 в 16:55 Размер текста - 17 +

Благодаря бдительным жителям Херсона удалось обезвредить самодельное взрывное устройство Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Херсона помогли обезвредить бомбу, которую заложили украинские боевики. Граждане вовремя сообщили о взрывном устройстве. Об этом сообщает Военно-гражданская администрация Херсонской области. «Благодаря бдительным жителям Херсона удалось своевременно обнаружить и обезвредить самодельное взрывное устройство. Оно было заложено на пути следования автомобиля главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо», — говорится в официальном telegram-канале ВГА. Отмечается также, что взрывное устройство было заложено таким образом, что от его активации могли пострадать люди, оказавшиеся рядом. Теперь бомбу уже обезвредили саперы. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Цель российской армии — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение граждан Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. На данный момент под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, куда теперь можно попасть по российскому паспорту. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонская область не намерена возвращаться под контроль нацистов, передает «Федеральное агентство новостей». По его словам, там готовы дать отпор ВСУ , так как местные жители не хотят находиться под властью националистов, уточняет Pravda.Ru. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Жители Херсона помогли обезвредить бомбу, которую заложили украинские боевики. Граждане вовремя сообщили о взрывном устройстве. Об этом сообщает Военно-гражданская администрация Херсонской области. «Благодаря бдительным жителям Херсона удалось своевременно обнаружить и обезвредить самодельное взрывное устройство. Оно было заложено на пути следования автомобиля главы ВГА Херсонской области Владимира Сальдо», — говорится в официальном telegram-канале ВГА. Отмечается также, что взрывное устройство было заложено таким образом, что от его активации могли пострадать люди, оказавшиеся рядом. Теперь бомбу уже обезвредили саперы. Спецоперацию на территории Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Цель российской армии — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение граждан Донбасса от обстрелов ВСУ и нацбатов. На данный момент под полным контролем находятся Херсонская и большая часть Запорожской области, куда теперь можно попасть по российскому паспорту. Замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов заявил, что Херсонская область не намерена возвращаться под контроль нацистов, передает «Федеральное агентство новостей». По его словам, там готовы дать отпор ВСУ, так как местные жители не хотят находиться под властью националистов, уточняет Pravda.Ru.