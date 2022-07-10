В ЯНАО несовершеннолетним работникам увеличили зарплату

Зарплата школьников составила более 39 тысяч рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Подросткам Салехарда (ЯНАО), работающим в летний период, увеличили заработную плату. Как сообщили URA.RU в администрации города, сумма составит более 39 тысяч рублей.

«С 01 июня 2022 года заработная плата несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в муниципальные учреждения и иные организации города Салехарда всех форм собственности на временные рабочие места в период летних каникул и в свободное от учебы время, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда увеличена на 10%. Средняя заработная плата увеличилась на 1 805,7 рублей», — сообщили агентству в ведомстве. За месяц работы подросток будет получать 39 725 рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что на летнюю подработку в ЯНАО устроились более пяти тысяч подростков. Школьникам предлагают работать курьерами, аниматорами, вожатыми.