23 мая 2022

В ЯНАО подростки будут работать курьерами, вожатыми и аниматорами

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Клипарт. Курган, ученики, подростки, лето, каникулы, школьники
Подростки будут работать от двух недель до одного месяца Фото:

Летом в Ямало-Ненецком автономном округе временно трудоустроят более пяти тысяч подростков. Они будут трудиться курьерами, аниматорами, вожатыми, сообщает служба занятости населения округа на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Ребята традиционно займутся благоустройством и озеленением территорий, попробуют себя в роли гардеробщика, курьера, переплетчика документов, помощника библиотекаря, делопроизводителя, аниматора, культорганизатора, воспитателя, вожатого, корреспондента и других профессий», — отмечается в сообщении. Работать подростки будут от двух недель до одного месяца.

В приоритете трудоустройство детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. К таким случаям относятся подростки, оставшиеся без родителей, или проживающие в неполных, многодетных и малоимущих семьях. Зарплата за полный рабочий месяц будет не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Ранее URA.RU писало, что в Ямальском районе подростки смогут летом заработать от 14 тыс. рублей. Студентам-льготникам на больничных и дистанционке будут возмещать стоимость питания.

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Летом в Ямало-Ненецком автономном округе временно трудоустроят более пяти тысяч подростков. Они будут трудиться курьерами, аниматорами, вожатыми, сообщает служба занятости населения округа на странице в соцсети «ВКонтакте». «Ребята традиционно займутся благоустройством и озеленением территорий, попробуют себя в роли гардеробщика, курьера, переплетчика документов, помощника библиотекаря, делопроизводителя, аниматора, культорганизатора, воспитателя, вожатого, корреспондента и других профессий», — отмечается в сообщении. Работать подростки будут от двух недель до одного месяца. В приоритете трудоустройство детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. К таким случаям относятся подростки, оставшиеся без родителей, или проживающие в неполных, многодетных и малоимущих семьях. Зарплата за полный рабочий месяц будет не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ). Ранее URA.RU писало, что в Ямальском районе подростки смогут летом заработать от 14 тыс. рублей. Студентам-льготникам на больничных и дистанционке будут возмещать стоимость питания.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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