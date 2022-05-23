В ЯНАО подростки будут работать курьерами, вожатыми и аниматорами

Подростки будут работать от двух недель до одного месяца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Летом в Ямало-Ненецком автономном округе временно трудоустроят более пяти тысяч подростков. Они будут трудиться курьерами, аниматорами, вожатыми, сообщает служба занятости населения округа на странице в соцсети «ВКонтакте».

«Ребята традиционно займутся благоустройством и озеленением территорий, попробуют себя в роли гардеробщика, курьера, переплетчика документов, помощника библиотекаря, делопроизводителя, аниматора, культорганизатора, воспитателя, вожатого, корреспондента и других профессий», — отмечается в сообщении. Работать подростки будут от двух недель до одного месяца.

В приоритете трудоустройство детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. К таким случаям относятся подростки, оставшиеся без родителей, или проживающие в неполных, многодетных и малоимущих семьях. Зарплата за полный рабочий месяц будет не ниже минимального размера оплаты труда (МРОТ).

Ранее URA.RU писало, что в Ямальском районе подростки смогут летом заработать от 14 тыс. рублей. Студентам-льготникам на больничных и дистанционке будут возмещать стоимость питания.