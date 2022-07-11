На фото — уж, а на видео — медяница. Перепутать — не сложно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Сосновском участковом лесничестве Чайковского лесничества (Пермский край) заметили веретеницу ломкую. Еще ее называют медяница. Это безногая ящерица, которая занесена в Красные книги республик Татарстан, Башкортостан, Коми, ХМАО, а также Свердловской, Тюменской, Челябинской и других областей. Видео с медяницей выложило министерство природных ресурсов Пермского края.

«Ложноногих ящериц часто путают со змеями. От змеи веретеница ломкая отличается поведенческими, физиологическими и анатомическими особенностями», — пояснили в министерстве.

Медяница отбрасывает хвост при нападении хищника, линяет частями, а не «чулком» как змеи. У безногой ящерицы нет ядовитых желез и выраженного перехода от головы к телу. У нее подвижные, а не сросшиеся веки. Также, веретеница ломкая передвигается не по прямой, а с изгибами, напоминающими восьмерку.

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