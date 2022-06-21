21 июня 2022

В пермской реке засняли редкую амфибию, способную жить вечно. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Амфибии умело прячутся среди травы и водорослей Фото:

В Добрянском округе (Пермский край) засняли животное, которое редко можно увидеть — сибирского углозуба. Видео выложили на странице министерства природных ресурсов Пермского края в социальной сети «ВКонтакте».

«На видео — сибирский углозуб. Эта амфибия занесена в Красную книгу Пермского края», — рассказали в министерстве.

Сибирский углозуб редко попадается людям на глаза — он умело прячется. При температуре + 27 градусов он погибает, даже находясь в тени. Однако ученые, изучающие этот вид, считают, что это животное может жить вечно. Углозуб способен пережидать холода в состоянии анабиоза: его печень перед впадением в спячку вырабатывает глицерин, который работает как криопротектор. Он не дает замерзнуть крови, внутренним органам, а также дает питание организму во время зимней спячки.

Ранее URA.RU рассказало, что пермяк во время рыбалки поймал краснокнижную рыбу. Но он сразу ее выпустил.

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В Добрянском округе (Пермский край) засняли животное, которое редко можно увидеть — сибирского углозуба. Видео выложили на странице министерства природных ресурсов Пермского края в социальной сети «ВКонтакте». «На видео — сибирский углозуб. Эта амфибия занесена в Красную книгу Пермского края», — рассказали в министерстве. Сибирский углозуб редко попадается людям на глаза — он умело прячется. При температуре + 27 градусов он погибает, даже находясь в тени. Однако ученые, изучающие этот вид, считают, что это животное может жить вечно. Углозуб способен пережидать холода в состоянии анабиоза: его печень перед впадением в спячку вырабатывает глицерин, который работает как криопротектор. Он не дает замерзнуть крови, внутренним органам, а также дает питание организму во время зимней спячки. Ранее URA.RU рассказало, что пермяк во время рыбалки поймал краснокнижную рыбу. Но он сразу ее выпустил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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