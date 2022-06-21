В пермской реке засняли редкую амфибию, способную жить вечно. Видео

22 июня 2022 в 15:24 Размер текста - 17 +

Амфибии умело прячутся среди травы и водорослей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Добрянском округе (Пермский край) засняли животное, которое редко можно увидеть — сибирского углозуба. Видео выложили на странице министерства природных ресурсов Пермского края в социальной сети «ВКонтакте». «На видео — сибирский углозуб. Эта амфибия занесена в Красную книгу Пермского края», — рассказали в министерстве. Сибирский углозуб редко попадается людям на глаза — он умело прячется. При температуре + 27 градусов он погибает, даже находясь в тени. Однако ученые, изучающие этот вид, считают, что это животное может жить вечно. Углозуб способен пережидать холода в состоянии анабиоза: его печень перед впадением в спячку вырабатывает глицерин, который работает как криопротектор. Он не дает замерзнуть крови, внутренним органам, а также дает питание организму во время зимней спячки. Ранее URA.RU рассказало, что пермяк во время рыбалки поймал краснокнижную рыбу. Но он сразу ее выпустил. Тысячи пермяков читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Большая П» .

В Добрянском округе (Пермский край) засняли животное, которое редко можно увидеть — сибирского углозуба. Видео выложили на странице министерства природных ресурсов Пермского края в социальной сети «ВКонтакте». «На видео — сибирский углозуб. Эта амфибия занесена в Красную книгу Пермского края», — рассказали в министерстве. Сибирский углозуб редко попадается людям на глаза — он умело прячется. При температуре + 27 градусов он погибает, даже находясь в тени. Однако ученые, изучающие этот вид, считают, что это животное может жить вечно. Углозуб способен пережидать холода в состоянии анабиоза: его печень перед впадением в спячку вырабатывает глицерин, который работает как криопротектор. Он не дает замерзнуть крови, внутренним органам, а также дает питание организму во время зимней спячки. Ранее URA.RU рассказало, что пермяк во время рыбалки поймал краснокнижную рыбу. Но он сразу ее выпустил.