Зеленский пообещал России неприятный сюрприз от Нидерландов

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Зеленский обсудил безопасность на границах государства Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Нидерланды активно вооружают Украину, и для России это может якобы стать «неприятным сюрпризом». Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

«Нидерланды входят в десятку стран-партнеров, которые помогают усилением вооружения нашей армии. Я не уверен, что могу рассказать абсолютно все. Не хотел бы подготавливать РФ к неприятным сюрпризам», — приводит слова Зеленского РИА «Новости».

Зеленский на встрече обсудил безопасность на границах государства и возможные санкции против России, уточняет RT. При этом сам Рютте отмечал, что Нидерланды рассмотрят вопрос о дополнительных поставках тяжелого оружия на Украину, пишет «Федеральное агентство новостей».

После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. На стороне Украины сражаются иностранные наемники, страны Запада также активно снабжают ВСУ оружием и помогают финансово. Однако это вооружение уходит на черный рынок Востока, либо склады с ним уничтожают российские войска. ВС РФ также успешно находит иностранных наемников и ликвидирует их. Для остальных иностранцев не распространяется действие Женевской конвенции, а значит, они могут быть приговорены к смертной казни.

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Нидерланды активно вооружают Украину, и для России это может якобы стать «неприятным сюрпризом». Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. «Нидерланды входят в десятку стран-партнеров, которые помогают усилением вооружения нашей армии. Я не уверен, что могу рассказать абсолютно все. Не хотел бы подготавливать РФ к неприятным сюрпризам», — приводит слова Зеленского РИА «Новости». Зеленский на встрече обсудил безопасность на границах государства и возможные санкции против России, уточняет RT. При этом сам Рютте отмечал, что Нидерланды рассмотрят вопрос о дополнительных поставках тяжелого оружия на Украину, пишет «Федеральное агентство новостей». После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. На стороне Украины сражаются иностранные наемники, страны Запада также активно снабжают ВСУ оружием и помогают финансово. Однако это вооружение уходит на черный рынок Востока, либо склады с ним уничтожают российские войска. ВС РФ также успешно находит иностранных наемников и ликвидирует их. Для остальных иностранцев не распространяется действие Женевской конвенции, а значит, они могут быть приговорены к смертной казни.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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