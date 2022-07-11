Зеленский пообещал России неприятный сюрприз от Нидерландов

11 июля 2022 в 21:57 Размер текста - 17 +

Зеленский обсудил безопасность на границах государства Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нидерланды активно вооружают Украину, и для России это может якобы стать «неприятным сюрпризом». Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. «Нидерланды входят в десятку стран-партнеров, которые помогают усилением вооружения нашей армии. Я не уверен, что могу рассказать абсолютно все. Не хотел бы подготавливать РФ к неприятным сюрпризам», — приводит слова Зеленского РИА «Новости». Зеленский на встрече обсудил безопасность на границах государства и возможные санкции против России, уточняет RT. При этом сам Рютте отмечал, что Нидерланды рассмотрят вопрос о дополнительных поставках тяжелого оружия на Украину, пишет «Федеральное агентство новостей». После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. На стороне Украины сражаются иностранные наемники, страны Запада также активно снабжают ВСУ оружием и помогают финансово. Однако это вооружение уходит на черный рынок Востока, либо склады с ним уничтожают российские войска. ВС РФ также успешно находит иностранных наемников и ликвидирует их. Для остальных иностранцев не распространяется действие Женевской конвенции, а значит, они могут быть приговорены к смертной казни. Получайте письмом все важнейшие новости о самом главном для россиян — спецоперации на Украине. Подпишитесь на наш дайджест!

Нидерланды активно вооружают Украину, и для России это может якобы стать «неприятным сюрпризом». Такое заявление сделал украинский лидер Владимир Зеленский после встречи с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. «Нидерланды входят в десятку стран-партнеров, которые помогают усилением вооружения нашей армии. Я не уверен, что могу рассказать абсолютно все. Не хотел бы подготавливать РФ к неприятным сюрпризам», — приводит слова Зеленского РИА «Новости». Зеленский на встрече обсудил безопасность на границах государства и возможные санкции против России, уточняет RT. При этом сам Рютте отмечал, что Нидерланды рассмотрят вопрос о дополнительных поставках тяжелого оружия на Украину, пишет «Федеральное агентство новостей». После эскалации военного конфликта на территории Донецкой и Луганской народных республик со стороны ВСУ, президент РФ Владимир Путин принял решение провести спецоперацию, направленную на демилитаризацию и денацификацию Украины. На стороне Украины сражаются иностранные наемники, страны Запада также активно снабжают ВСУ оружием и помогают финансово. Однако это вооружение уходит на черный рынок Востока, либо склады с ним уничтожают российские войска. ВС РФ также успешно находит иностранных наемников и ликвидирует их. Для остальных иностранцев не распространяется действие Женевской конвенции, а значит, они могут быть приговорены к смертной казни.