В Кремле предупредили о смертной казни для наемников из США

21 июня 2022 в 15:07 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков не исключил применения к наемникам смертной казни Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На иностранных наемников, которые попали в руки российских военных на Украине, не распространяется действие Женевской конвенции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, я не не располагаю информацией о местонахождении [плененных наемников]. Речь идет о наемниках, которые посягали жизнь наших военнослужащих и военных ДНР и ЛНР. В этом они и обвиняются — в наемничестве. На них не могут и не распространятся действия Женевской конвенции (согласно которой, военнопленных нельзя казнить, — прим. ред.). Их преступления должны быть расследованы и они должны быть преданы суду», — отметил он на конференц-колле. Он также добавил, что не исключает применение для них смертной казни. «Да, мы не можем исключать [этого], потому что это решение суда. Мы их никогда не комментируем и не можем вмешиваться в решения суда», — добавил Песков. Ранее Верховный суд ДНР приговорил трех иностранных наемников к смертной казни. Два из них — британцы Эйден Эйслин и Шон Пиннер признали свою вину. Задержание и суд над иностранными наемниками произошло во время спецоперации, которую вынужденно проводит Россия на Украине. Основная цель ВС РФ — спасение мирных жителей Донбасса, которые в течение нескольких лет подвергались геноциду со стороны ВСУ и нацбатов. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

На иностранных наемников, которые попали в руки российских военных на Украине, не распространяется действие Женевской конвенции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «Нет, я не не располагаю информацией о местонахождении [плененных наемников]. Речь идет о наемниках, которые посягали жизнь наших военнослужащих и военных ДНР и ЛНР. В этом они и обвиняются — в наемничестве. На них не могут и не распространятся действия Женевской конвенции (согласно которой, военнопленных нельзя казнить, — прим. ред.). Их преступления должны быть расследованы и они должны быть преданы суду», — отметил он на конференц-колле. Он также добавил, что не исключает применение для них смертной казни. «Да, мы не можем исключать [этого], потому что это решение суда. Мы их никогда не комментируем и не можем вмешиваться в решения суда», — добавил Песков. Ранее Верховный суд ДНР приговорил трех иностранных наемников к смертной казни. Два из них — британцы Эйден Эйслин и Шон Пиннер признали свою вину. Задержание и суд над иностранными наемниками произошло во время спецоперации, которую вынужденно проводит Россия на Украине. Основная цель ВС РФ — спасение мирных жителей Донбасса, которые в течение нескольких лет подвергались геноциду со стороны ВСУ и нацбатов.