Шойгу: иностранное оружие с Украины передают на Восток

05 июля 2022 в 14:40 Размер текста - 17 +

Поставляемое на Украину вооружение Запада перепродают на черном рынке, сообщил Шойгу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооружение, которое Запад передает Украине, попадает на Ближний Восток и черный рынок. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «В страну уже доставлено более 28 тысяч тонн военных грузов. По имеющимся данным, часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, расползается по Ближневосточному региону, а также попадает на черный рынок», — заявил Шойгу на селекторном совещании, передает «Интерфакс». Западные страны начали поставки своего вооружения на Украину задолго до начала спецоперации РФ, которую объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля. Так, в США обсуждали закон о ленд-лизе еще в начале января. Весной поставки оружия усилились, однако страны Запада столкнулись с истончением своих запасов. Европейские лидеры начали говорить о том, что больше не могут помогать Украине в этом вопросе. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Вооружение, которое Запад передает Украине, попадает на Ближний Восток и черный рынок. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. «В страну уже доставлено более 28 тысяч тонн военных грузов. По имеющимся данным, часть иностранного вооружения, поставляемого Западом Украине, расползается по Ближневосточному региону, а также попадает на черный рынок», — заявил Шойгу на селекторном совещании, передает «Интерфакс». Западные страны начали поставки своего вооружения на Украину задолго до начала спецоперации РФ, которую объявил президент РФ Владимир Путин 24 февраля. Так, в США обсуждали закон о ленд-лизе еще в начале января. Весной поставки оружия усилились, однако страны Запада столкнулись с истончением своих запасов. Европейские лидеры начали говорить о том, что больше не могут помогать Украине в этом вопросе.