В РАН раскрыли последствия отставки Джонсона для России

11 июля 2022 в 22:13 Размер текста - 17 +

Кира Годованюк заявила, что российско-британские отношения будут оставлять желать лучшего в любом случае Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк пояснила, что негативный характер российско-британских отношений продолжится в любом случае, вне зависимости от того, кто придет на место бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Об этом она сообщила в интервью «Ридусу». «Борис Джонсон фактически продолжает тот курс, что начинала в свое время Тереза Мэй, которая, в свою очередь, была продолжательницей идей Дэвида Кэмерона. Поэтому этот курс продолжится. Даже если победит другой кандидат, российско-британские отношения будут оставлять желать лучшего», — подчеркнула Годованюк. Глава британского МИД Лиз Трасс, которая является одним из претендентов на пост премьер-министра Британии, заявила, что будет добиваться «победы над Россией», если станет премьером. О своих намерениях баллотироваться в премьеры уже заявили несколько кандидатов. Это бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант и бывший министр здравоохранения страны Саджид Джавид. Ранее кандидат на пост премьера Великобритании Грант Шеппс выступил за увеличение военных расходов из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph. В свою очередь, Украину встревожила отставка премьер-министра Британии Бориса Джонсона, он был хорошим другом для страны в части поддержки Киева. Об этом заявила украинский дипломат Инна Совсун, ее слова цитирует Daily Mail. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Ведущий научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк пояснила, что негативный характер российско-британских отношений продолжится в любом случае, вне зависимости от того, кто придет на место бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Об этом она сообщила в интервью «Ридусу». «Борис Джонсон фактически продолжает тот курс, что начинала в свое время Тереза Мэй, которая, в свою очередь, была продолжательницей идей Дэвида Кэмерона. Поэтому этот курс продолжится. Даже если победит другой кандидат, российско-британские отношения будут оставлять желать лучшего», — подчеркнула Годованюк. Глава британского МИД Лиз Трасс, которая является одним из претендентов на пост премьер-министра Британии, заявила, что будет добиваться «победы над Россией», если станет премьером. О своих намерениях баллотироваться в премьеры уже заявили несколько кандидатов. Это бывший министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант и бывший министр здравоохранения страны Саджид Джавид. Ранее кандидат на пост премьера Великобритании Грант Шеппс выступил за увеличение военных расходов из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph. В свою очередь, Украину встревожила отставка премьер-министра Британии Бориса Джонсона, он был хорошим другом для страны в части поддержки Киева. Об этом заявила украинский дипломат Инна Совсун, ее слова цитирует Daily Mail.